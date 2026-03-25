Свалку площадью почти 3 тыс. квадратных метров обнаружили экологи в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Инспекторы Прикамского управления провели мониторинг в Набережных Челнах и выявили несанкционированную свалку на улице Машиностроительная. На месте обнаружены бытовые и строительные отходы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь загрязненной территории составила 2 900 квадратных метров, объем отходов – 582 кубических метра.

Установлено, что участок, где образовалась свалка, находится в муниципальной собственности.

В адрес исполнительного комитета Набережных Челнов направят предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, которая регулирует несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Ликвидация свалок соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».