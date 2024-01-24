Свалки, воздух, Волга: какие «болевые точки» обозначили экологи Татарстана

Александр Шадриков: «Национальный проект «Экология» – это часть большой комплексной работы, которая идет вместе с другими федеральными и республиканскими программами»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За год Татарстан вложил в экологию 10 млрд рублей

В 2023 году Татарстан участвовал в реализации четырех федеральных проектов по защите экологии: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию направлено 3,5 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд федеральных средств, рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Национальный проект «Экология» – это часть большой комплексной работы, которая идет вместе с другими федеральными и республиканскими программами», – отметил он.

В общей сложности расходы на экологические мероприятия в 2023 году в регионе составили более 10 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд – средства предприятий.

Республика на протяжении многих лет в числе лидеров в ПФО по этому показателю, заметил Шадриков. При этом спикер подчеркнул, что главный индикатор в работе экологов – благополучие людей.

Особое внимание министр заострил на работе, направленной на улучшение качества атмосферного воздуха. По данным спикера, за 30 лет экологи Татарстана добились снижения вредных выбросов в атмосферу на 25% при росте ВРП почти в три раза в сопоставимых ценах.

«В 2023 году в республике было выполнено 4,4 млн измерений атмосферного воздуха. Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) отбирают воздух каждые 20 секунд, усредняя показатели на 20-40 минут. С прошлого года таких станций у нас 17», – сообщил Шадриков.

Качество воздуха также оценивают шесть передвижных лабораторий, в 105 точках проводятся регулярные наблюдения. По обращениям татарстанцев проводятся рейды.

Анализ всех данных показывает, что в Татарстане в 2023 году доля превышений составила 21 тысячную (0,021%) от всех измерений. Пять лет назад этот показатель был в 4,5 раза выше.

«Дополняют сеть мониторинга девять станций крупнейших предприятий Татарстана. По итогам года снизилось количество превышений по загрязнению воздуха в Нижнекамске и Альметьевске, а также количество жалоб от жителей», – отметил Шадриков.

В конце прошлого года сеть мониторинга северной зоны Казани была дополнена системой видеонаблюдения с тепловизором Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Количество жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани выросло на 70%

Однако, по словам министра, есть и «болевые точки». Это, в частности, рост числа жалоб на вредные выбросы от жителей северной части Казани.

В прошлом году от жителей Авиастроительного и Московского районов, микрорайона «Салават Купере» и поселка Залесный поступило 910 обращений, что на 70% больше, чем в 2022 году. В соцсетях было опубликовано 917 жалоб на неудовлетворительное качество воздуха против 11 за предыдущий год.

«В «Салават Купере» мы установили дополнительную АСКЗА, с февраля 2023 года в северной зоне Казани работают три автоматические станции. По итогам мониторинга зафиксировано 492 превышения, из них 82% – по сероводороду», – заметил Шадриков.

В конце прошлого года сеть мониторинга северной зоны Казани была дополнена системой видеонаблюдения с тепловизором.

«В режиме онлайн будем видеть все залповые выбросы с источников», – подчеркнул министр.

За северной зоной Казани установлена круглосуточная система видеонаблюдения.

В северном промышленном узле Казани сосредоточено 264 региональных и 407 федеральных объектов, являющихся источниками выбросов в атмосферу.

«Жалобы продолжают поступать, и наша задача — усилить надзорную работу», — добавил Шадриков.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация с качеством воздуха была в Казани в 2020 году. Тогда экологи получили 300 жалоб от жителей поселка Самосырово. Источником запаха стал мусорный полигон.

Тогда по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова был разработан проект рекультивации полигона. Свалку ликвидировали в рамках федерального проекта «Чистая страна». На сегодняшний день все работы завершены, проблема решена, на объекте внедрена система активной дегазации.

В прошлом году в Минэкологии Татарстана поступило более 2 тыс. жалоб на несанкционированное размещение отходов Фото: © «Татар-информ»

«Полигоны обязаны рекультивировать собственники»

В прошлом году в Минэкологии Татарстана поступило более 2 тыс. жалоб на несанкционированное размещение отходов, из них более половины – на несвоевременный вывоз мусора. Большая доля претензий касается работы регоператора УК ПЖКХ.

Министр назвал «новый негативный тренд» 2023 года – засыпку оврагов мусором. В качестве примера он вспомнил свалку на Гудованцева в Казани.

«Вред окружающей среде оценивается в 88 млн рублей. Министерством подан иск в суд о возмещении вреда по факту захламления земель, ждем решения», – подчеркнул Шадриков.

Еще одна огромная свалка была обнаружена в поселке Дербышки Советского района.

«Случай нашумевший, выезжали в рейды совместно с журналистами. Там складировали мусор на участке для многодетных семей. Инспекторы собрали материалы и передали в правоохранительные органы. Виновные до сих пор не установлены, свалку ликвидировали за счет городского бюджета. Так не должно быть, платить должен нарушитель, а не бюджет», – заметил министр.

Другая большая свалка была обнаружена также в Советском районе города. Экологам удалось зафиксировать номера грузовых автомобилей с мусором и определить их собственников.

«Предъявлено требование о возмещении вреда на сумму более 14 млн рублей. Собранные материалы переданы в Татарскую природоохранную прокуратуру и в МВД. Нарушитель должен возместить вред, нанесенный окружающей среде», – отметил Александр Шадриков.

В целом за прошлый год в сфере обращения с отходами было выявлено около 2 тыс. нарушений, предъявлено 265 требований о возмещении ущерба на общую сумму более 218 млн рублей. По итогам года выдано 1,7 тыс. предостережений.

Спикер заострил внимание муниципалитетов на том, что рекультивация исчерпавших ресурсы полигонов ТКО в федеральный проект «Генеральная уборка» не входит.

«У каждого полигона есть или был собственник, который на полигоне зарабатывал, а значит, обязан его рекультивировать. Это позиция Минприроды России. Муниципалитетам необходимо задуматься, каким образом у них закреплено такое обязательство. Иначе вся ответственность за рекультивацию ляжет на район», – предупредил министр.

Рустам Нигматуллин отметил, что с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» в республике реализовано 30 мероприятий на 17,6 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уровень Волги подходил к критическим отметкам»

Итоги заседания подвел заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» в республике реализовано 30 мероприятий на 17,6 млрд рублей.

«Татарстан – один из самых многоводных регионов в ПФО. По итогам мониторинга и контроля водных объектов отмечается снижение фактов превышения загрязняющих веществ в пробах воды. Одной из главных причин загрязнения водных объектов является работа очистных сооружений. Наряду с мероприятиями по их ремонту и реконструкции необходимо навести порядок в работе действующих объектов», – сказал Нигматуллин.

Он поручил главам районов усилить контроль за работой в части приема на баланс и ввода в эксплуатацию построенных очистных сооружений по федеральному проекту. Спикер также заметил, что вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой руководство республики уделяет серьезное внимание.

«В этом году необходимо завершить реализацию комплексной программы по ревизии водозаборов на территории муниципальных районов республики», – напомнил Нигматуллин.

Он затронул еще один важный вопрос, волнующий многих татарстанцев, – уровень воды Куйбышевского водохранилища.

«В 2023 году его ресурсы были «сработаны» для обеспечения сельского и рыбного хозяйств Нижней Волги. Уровень водохранилища интенсивно снижался до осени 2023 года и подходил к критическим отметкам», – напомнил он.

Камиль Нигматуллин отметил работу экологов Татарстана, которые участвовали во всех заседаниях межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и отстаивали интересы Средней Волги.

«Проблемы экологии имеют комплексное влияние на социальное самочувствие граждан, оказывая отрицательное воздействие на здоровье, благополучие и качество жизни, привлекают особое внимание жителей республики», – подытожил Нигматуллин.

Александр Шадриков обещал, что в 2024 году, благодаря цифровизации отрасли экологии, работа министерства станет еще прозрачнее, а все процессы более открытыми Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если весна будет резкой, вода уйдет в грунт»

В беседе с журналистами Александр Шадриков прокомментировал проблему обмеления Волги. Он напомнил, что благодаря поручению Президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по проблемам Волги.

«Нам необходимо внести свои предложения. Это программа «Гидрокаскад», которая позволяет нам моделировать и прогнозировать сбросные расходы», – сказал Шадриков.

Министр отметил, что многие считают, что обильные снегопады этой зимы могут благотворно повлиять на уровень воды в Волге. При этом пояснил, что на ситуацию влияет целый комплекс факторов:

«Как придет весна, каким будет запас влаги в почве, насколько промерз грунт. Если весна будет резкой, то все уйдет в грунт, не будет боковых притоков. Кроме того, важно рациональное использование. Мы должны четко понимать, что на наполняемость Куйбышевского водохранилища влияет множество факторов», – резюмировал он.

Режимы работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада будут обсуждаться на очередном заседании межведомственной рабочей группы, которое запланировано на 25 января.

В заключение Александр Шадриков обещал, что в 2024 году, благодаря цифровизации отрасли экологии, работа министерства станет еще прозрачнее, а все процессы более открытыми.