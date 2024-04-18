Свалки мусора, загрязнение рек и воздуха: на что жалуются экологам татарстанцы

Сразу несколько несанкционированных свалок мусора обнаружили сегодня экологи в ходе авиаоблета пяти районов Татарстана. Воздушный рейд был организован в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

С воздуха осмотрели пригород Казани, а также территории Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского и Зеленодольского районов Татарстана. В ходе авиарейда были обнаружены и выявлены несанкционированные места складирования отходов, все они будут обозначены на экологической карте республики.

«Всего надзорными органами по республике выявлено 233 нарушения, из которых 207 - в части несанкционированного размещения отходов. Это нарушения на стройплощадках, а также нарушения правил пользования объектами животного мира и санитарных норм. С 1 апреля были проведены совместные выезды с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» в восьми районах республики для обследования придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог», - сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Татарстанцы активно сообщают о нарушениях природоохранного законодательства в республиканскую общественную экологическую приемную по всем каналам связи. Только за две недели двухмесячника поступило 686 обращений. Наибольшая часть из них касается несанкционированного размещения отходов, загрязнения водных объектов и воздуха.