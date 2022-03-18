news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
18 марта 2022  02:22
Наталья Рыбакова

В Тюлячинском районе ликвидирована крупная свалка строительного мусора

news_top_970_100

Незаконную свалку отходов обнаружили экологи в Тюлячинском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе экологического мониторинга на территории села Верхние Кибя-Кози инспекторы Северного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили незаконное складирование отходов. Мусор от сноса и разборки зданий захламил участок площадью 100 кв. метров, объем незаконной свалки составил 100 кубометров», — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица составлен протокол по ч.3 ст. 8.2 КоАП РФ. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в порядок.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное