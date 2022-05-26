Свалка мусора в Шапкино оперативно убрана по требованию экологов

В ходе мониторинга в рамках санитарно-экологического двухмесячника в деревне Шапкино Камско-Устьинском районе Татарстана экологи обнаружили несанкционированную свалку. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ

«Площадь незаконного складирования отходов составила 700 кв. метров. В настоящее время по требованию экологов силами исполкома Янгасалского сельского поселения свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», - сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что санитарно-экологический двухмесячник проходит с 1 апреля по 31 мая. В ходе акции проводится уборка во дворах, парках, на детских площадках и пляжах, продовольственных и вещевых рынках, на придорожных полосах дорог и других объектах. Кроме того, в результате двухмесячника будут ликвидированы несанкционированные свалки.