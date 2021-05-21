Свалка мусора в Менделеевске по предписанию экологов оперативно ликвидирована

Громадную свалку мусора обнаружили экологи Татарстана в Менделеевске во время санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Строительные и коммунальные отходы захламили территорию по ул. Пионерская. Общая площадь свалки составила 530 кв. метров, а объем - 20 кубометров. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», — сказано в сообщении.

Санитарный двухмесячник проходит в Татарстане до 31 мая. Обо всех нарушениях природоохранного законодательства жители республики могут сообщать в Минэкологии РТ по телефону (843)267-68-67, электронной почте eco.signal@tatar.ru, в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm.

Кроме того, можно обращаться по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779, писать уведомления в систему «Народный контроль» в категории «Экология». Для юных любителей экологии разработано мобильное приложение «Школьный экопатруль».