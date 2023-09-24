Свадебный ведущий Нияз Рахман: «Иногда ловишь себя на мысли: а сколько они продержатся?»

Нияз Рахман: «В Татарстане на свадьбах особенно не понтуются, пытаются себя сдерживать»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Средняя стоимость свадьбы в районах и сельской местности — 250-300 тысяч»

- Нияз, в какую сумму сегодня обходится средняя свадьба в Татарстане — в городе и в селе?

- В районах и в сельской местности средняя стоимость свадьбы — в районе 250-300 тысяч рублей. Это уже с развлекательной частью программы, в том числе услугами ведущего. Максимальный бюджет – 300-350 тысяч.

Но если бюджет позволяет, приглашают и известных артистов эстрады, и тогда сумма будет намного больше, даже в районах. Например, популярный исполнитель просит за свое выступление около 150 тысяч рублей, более раскрученный - тысяч 300. Всем известные певцы, понятно, еще больше.

- Салавата Фатхетдинова теоретически можно ангажировать на свадьбу?

- Теоретически да. Если заказчик еще и знаком с ним, приглашает «по дружбе», и если у Салавата Закиевича есть время и хорошее расположение духа, думаю, он не откажет. Я отслеживаю в интернете других ведущих, и вижу, что он иногда выступает на банкетах. В общем, если есть деньги, можно пригласить кого угодно.

Чисто субъективно оценивая популярность некоторых артистов, я считаю, что у них завышенный ценник. Но, понятно, каждый волен поступать по-своему. Если деньги позволяют, почему не заплатить. Можно тысяч за 500 и звезду российской эстрады позвать, хотя и не самую яркую.

- Значит, в районах свадьба стоит до 300 тысяч рублей. А в Казани?

- В Казани, конечно, подороже. С другой стороны, надо учитывать, в каком заведении будет проходить банкет, с каким количеством гостей и блюд, будет ли алкоголь от заведения.

Если гостей немного, скажем, 60-70, и свадьба безалкогольная, думаю, можно уложиться в 200-300 тысяч рублей. То есть средний вариант обходится примерно в 3 тысячи за гостя. 2,5 тысячи – это уже «минималка». Тогда есть риск, что ближе к четвертому блоку стол опустошится, и будет не очень удобно перед гостями. Банкет все-таки идет 5-6 часов.

«Если гостей немного и свадьба безалкогольная, можно уложиться в 200-300 тысяч рублей» Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

«В Татарстане люди сдержанные, демонстрировать богатство в открытую не принято»

- Свадьба, как известно, хороший повод для понтов. Например, перед новыми родственниками. Какие самые удивительные понты вы можете припомнить?

- В Татарстане люди сдержанные, здесь не очень принято в открытую демонстрировать богатство. Хотя, если одна из двух сторон более обеспеченная, ты это, как правило, почувствуешь. А так, чтобы люди швырялись деньгами во время банкета, такого я не припомню.

Но есть специфика по регионам. Я провожу свадьбы в Москве, их контингент - татары из Нижегородской области и других регионов. Там, например, принято обходить столы с подносом для сбора свадебных подарков. Соответственно, ты кладешь деньги и озвучиваешь сумму. Например, встает человек, говорит: подарок молодым от нашей семьи — 50 тысяч рублей. Потом встает более авторитетный дядя в этой большой семье: от нашей семьи — 70 тысяч рублей. Такой порядок считается нормой, это как бы традиция у нижегородских татар.

У нас же в основном по-прежнему дают в конверте. Конечно, есть и те, кто хочет выделиться. Например, может встать мама жениха и сказать: дорогие дети, дарим вам свадебное путешествие туда-то. Но здесь, наверное, не столько понты, сколько соревнование «Какая сторона круче». Мы дали и ждем, что даст в ответ другая сторона. Такой соревновательный момент в любом случае присутствует.

Да, в Альметьевске, где более обеспеченный контингент, дарят и машины, и квартиры, но в целом наша аудитория более сдержанная, более воспитанная в каком-то смысле. Здесь особо не понтуются, пытаются себя сдерживать (смеется).

- Что меняется в последние годы непосредственно в ходе торжества? Какие здесь тенденции?

- Сейчас все меняется достаточно быстро, и, как правило, запрос на новшества исходит от жениха и невесты. Например, становятся популярными свадьбы без тостов, в режиме свободного микрофона. Кто хочет, тот поздравляет. Думаю, со временем тосты совсем уйдут.

«Наша свадьба приближается к европейскому формату» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Похабные конкурсы уже не в моде»

- Это же означает бОльшую нагрузку для вас?

- Я и сам не сторонник долгих тостов. От них все устают, в том числе ведущий. Люди уже 15 раз повторили одни и те же фразы и впереди еще 20 человек, которые будут говорить, по сути, то же самое. Еще обязательно выйдет тетя с большим свитком, развернет его и начнет читать длиннющее стихотворение. И вот все ждут, когда же это закончится, стихотворение заканчивается — но тут она говорит: «Это еще не все, теперь я спою вам свою любимую песню!». Думаю, в ближайшие пять-шесть лет этого станет намного меньше.

То же самое относится к другим вещам, которые были актуальны несколько лет назад. Например, аукционы, на которых молодые продавали гостям бутылку шампанского или кусочек торта. Или сборы «на мальчика» и «на девочку», когда люди ходили с ползунками по залу, собирали денежку. Все это потихоньку заканчивается.

- А разные похабные конкурсы, типа – засуньте куриное яйцо в штаны и пропустите через штанину так, чтобы оно не разбилось?

- Есть категория ведущих, которые до сих пор их проводят. Из нового, например (видел в интернете) – надо надеть резинку на ногу и поднять ее до пояса, не касаясь руками. Ну и, взрослые мужчины, пытаясь это сделать, чего только не вытворяют. Но это тоже уже отголоски.

- Как, это уже не модно?

- Уже нет. Можно же из простых вещей сделать интересные конкурсы, создать веселую атмосферу. Сейчас больше каких-то интерактивных вещей, работы с проектором, с экраном. Квизы в последнее время очень популярная и крутая тема.

- Может, еще и квесты?

- Квест — это когда крадут невесту и пытаются ее найти (смеется). Этого тоже с каждым годом все меньше и меньше. Все-таки наша свадьба, наверное, приходит к европейскому формату. Например, некоторые заказчики хотят просто концерта. Зовут много артистов, и получается, по сути, концертная программа с учетом пожеланий каждого гостя.

Еще до пандемии люди стали меньше общаться, и коронавирус этот тренд усилил» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раз в пять лет кто-то из родственников всех собирает, увиделись – и опять пауза на пять лет»

- Вы, получается, берете заказы на алкогольные свадьбы?

- Да, у меня нет таких ограничений. Есть ведущие, которые принципиально отказываются от алкогольных свадеб. Кто-то по религиозным соображениям…

- … а кто-то не хочет иметь дело с быкующей публикой?

- Сейчас уже нет такого, чтобы кто-то сильно быковал, лез на ведущего или на диджея. Это тоже уходит в прошлое, люди ведут себя достаточно адекватно.

Но разница между халяльными и алкогольными мероприятиями, конечно, есть. Трезвую публику труднее раскачать. На алкогольных свадьбах уже после первого перерыва праздник на всю катушку.

- Есть такое мнение, что большие, шумные, «азиатские» свадьбы на 200+ человек цементируют малые народы. Да и не только малые, наверное. Например, крымские татары после депортации сохранились, якобы, исключительно благодаря свадьбам, которые собирали и знакомили разбросанных родственников. Согласны, что у свадеб есть еще и такая функция?

- Думаю, это зависит от менталитета. Недавно у наших родственников была свадьба в Саратовской области, с «той» стороны были казахи. У них свадьба совсем другая. Там люди более сплоченные, поэтому на свадьбы собираются все родственники и все соседи. И у них нет такого, что в 10 или 11 вечера все уже разошлись — празднуют до утра. И еще на следующий день идут в гости к одним родственникам, а на второй день к другим. Принято считать, что в жизни татар стало больше влияния религии, а у них, получается, наоборот, сильны обычаи.

Поэтому в конце банкета я всегда говорю: вы сейчас реально одна большая семья, старайтесь почаще собираться в этом составе, хотя бы и не в полном. А то ведь как у нас получается? Раз в пять лет кто-то из родственников собирает всех на свою свадьбу, увиделись – и опять пауза на пять лет. Это очень печальная штука и большая проблема нашего общества. Еще до пандемии общение уменьшалось, а коронавирус этот тренд усилил.

«Кто кого выдержит - в этом главный вопрос» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ловишь себя на мысли: на сколько их хватит в семейной жизни, интересно?»

- У вас ведь уже немаленький опыт — и свадебный, и свой личный жизненный. Бывает такое, что вы сразу понимаете, что вот эти двое — не пара?

- Да, иногда это чувствуется, замечаешь такие звоночки во время общения. Видно, кто будет главой семьи, а кто «шеей» в лучшем случае. И ловишь себя на мысли: на сколько их хватит, интересно?

Кто кого выдержит - в этом главный вопрос. Например, в паре невеста из обеспеченной семьи, а жених из обычной. Видно, что сторона невесты больше вложилась в это мероприятие, что она и дальше будет доминировать. И ты задаешься вопросом, сможет ли этот парень стать в той семье своим. Жить-то придется по их правилам.

К сожалению, большая проблема на сегодняшний день – это родители. Девушки перестали терпеть, они уже не стараются решить какую-то проблему, им проще развестись и переехать к родителям. И вот родители говорят: «Давай, кызым, переезжай к нам, мы во всем поддержим, внука воспитаем, все будет хорошо». Если раньше вернуться к родителям считалось чем-то неправильным, даже позорным, то сейчас они сами к этому подталкивают. Они не говорят дочери: старайтесь уживаться, старайтесь решить проблему, давайте устроим какой-то семейный совет, поговорим о том, что у вас не получается. Нет, они говорят: «Не получается? Ну и не мучай себя».

Ну и есть такая проблема, что у девушек завышенные ожидания от брака. Кто-то ждет, что муж сразу разбогатеет, будет приносить в дом много денег, купит квартиру. Но он же изначально был обычным парнем и не может за год-полтора стать миллионером или добиться больших успехов на работе.

«В религиозных семьях роли поделены уже изначально» Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

«Получается законная… не любовница, но что-то похожее»

- А что бы вы посоветовали тем, кто собирается жениться, чтобы все не кончилось разводом через год или два?

- Как говорили наши бабушки, «Красота нужна только на свадьбе». Дальше начинается другая жизнь. В семейной жизни надо, наверное, быть больше друзьями, советниками, партнерами друг другу. И более реалистично смотреть на вещи. Это как в бизнесе — как партнеры сработаются, так у них дальше и пойдет. Я думаю, в семье то же самое. Насколько люди готовы к этому совместному делу? Если готовы, то все будет нормально. Ну и отношения, конечно, без них тоже никак.

Понятно, что меньше разводов в набожных семьях, религиозные люди больше уважают семейные ценности и правила. И роли в таких парах поделены уже изначально. А в обычных семьях часто идет борьба за власть. Конкуренция между мужчиной и женщиной все равно есть и будет, неважно, насколько у них крепкая любовь.

- А тут сослался на Коран, и всё.

- Да. «Вот, тут все написано, читай и не возникай» (смеется).

- А что вы думаете о тех мусульманах, которые берут вторую жену?

- По-моему, это достаточно хитрая штука. То есть вроде бы мужчина религиозный, правильный, на сторону как бы не ходит – но у него есть еще одна женщина. Получается законная… не любовница, конечно, так нельзя сказать, но что-то похожее.

- Легальный способ получать разрядку.

- Да. Достаточно хитрый способ. Но правильно это или нет, я не знаю. Судить не мне. Многие говорят, если мужчина может обеспечить, то почему бы и нет. Но ему самому с этим разбираться и жить.

Нияз Рахман - ведущий мероприятий, теле- и радиоведущий, комментатор спортивных событий.

В 2005 году окончил факультет журналистики КГУ. Работал на радио «Курай», «Болгар радиосы», ТРК «Новый Век», ТРК «Казань», в газете «Каеф ничек?», руководителем пресс-служб РО ПП «Справедливая Россия» и УК ПЖКХ. В настоящее время начальник отдела маркетинга ООО «Техстрой».

Женат, воспитывает дочь.