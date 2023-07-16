Свадебный туризм: как Татарстану стать местом притяжения для новобрачных и молодоженов

Свадебный туризм – довольно молодое и модное направление развития событийных туров по России

Фото: © «Татар-информ»

У Кремлевской набережной есть все шансы стать свадебным трендом

Свадебный туризм – довольно молодое и модное направление развития событийных туров по России. И это совсем необязательно – путешествие в медовый месяц. Свадебный тур может включать в себя и собственно церемонию бракосочетания, тем более что выездные регистрации уже прочно завоевали свое место под татарстанским солнцем.

Роскошное место для проведения свадебных церемоний – Кремлевская набережная, а точнее, ее верхняя часть над парковкой. Оттуда прекрасно просматриваются и собор Казанской иконы Божией Матери, и мечеть «Кул Шариф», и Казанский Кремль в целом. А еще – дерево Дворца земледельцев, как символ семьи, и часть исторического центра города. В другую сторону тоже красота – вид на Казанку и ее правый берег с современной городской панорамой. Здесь уже проводятся церемонии для казанских пар, гости которых приезжают из других городов.

С Кремлевской набережной прекрасно просматривается дерево Дворца земледельцев как символ семьи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А для иногородних новобрачных эту локацию можно включать в уникальные свадебные туры. Скажем, с утра гостям показывают городские достопримечательности, затем они посещают свадебную церемонию, а перед банкетом отправляются на прогулку по Кремлевской набережной, совместив впечатления от свадьбы с традиционным татарстанским гостеприимством. Семейные ресторанчики на набережной дают такую возможность, а главное, аренда этой локации не съест львиную долю свадебного бюджета в отличие от загородных площадок. Для пар же это уникальное и, что немаловажно, узнаваемое место, где мы на глазах у всего города объявляем их мужем и женой .

Парадокс: в Казани нет локаций у воды

Места для свадьбы у воды, в идеале морской или речной берег, всегда пользуются большой популярностью. Люди ради этого едут на острова. И Казани очень нужен красивый пирс, тем более что реки и озера – ее большое преимущество и достоинство. Мы потеряли «Каравеллу» у «Ривьеры» и пока ничего другого не приобрели. С недоумением смотрю на множество «карманов» по берегам озера Нижний Кабан, которые вполне можно было бы использовать в качестве свадебных локаций, но пока церемоний там не наблюдала. Думаю, городу вполне по силам сделать эти места доступными для новобрачных, регламентировав процесс и введя какую-то плату за клининг и аренду.

«Для неформальных свадеб можно использовать площадку парка “Урам”. Церемонии там можно проводить прямо под мостом “Миллениум”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для неформальных свадеб можно использовать площадку парка «Урам». Уверена, он уже не раз становился местом рождения будущей семьи. Церемонии там можно проводить прямо под мостом «Миллениум», и это будет очень атмосферно. Другой интересный альтернативный вариант – зеленая лужайка футбольного поля.

Еще одна интересная локация – лестница рядом с Национальной библиотекой Республики Татарстан. Вид там потрясающий, но площадку, если город хочет ее монетизировать, надо доводить до ума (достаточно подвести электричество) и также регламентировать ее использование.

«Еще одна интересная локация – лестница рядом с Национальной библиотекой Республики Татарстан. Вид там потрясающий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Упорядочить этот процесс могло бы составление официального перечня городских площадок под церемонии. В идеале – единый городской или даже республиканский интернет-ресурс, где можно было бы получать информацию и бронировать локации. По личной инициативе одного из участников нашего сообщества сейчас существует сайт для бронирования лофтов и чат, куда каждый организатор может сообщить информацию с датой, количеством гостей и средним чеком на питание и получить ответ о свободных площадках (чтобы не обзванивать всех подряд). Это очень удобно, но касается коммерческих локаций, а не городских .

А что за пределами столицы?

Конечно, есть и загородные резиденции, усадьбы, площадки крупных отелей. Но это, как я уже сказала, недешевое удовольствие. Закрытие под свадебный банкет одного из отелей в Камском Устье, например, обойдется заказчику в миллион рублей (впрочем, есть локации в разы дешевле).

Очень красивые церемонии получаются на фоне Камского моря в Лаишево, где есть и пляж, и песок, и, собственно, «море» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очень красивые церемонии получаются на фоне Камского моря в Лаишево, где есть и пляж, и песок, и, собственно, «море». Но помним о времени суток – это должен быть либо рассвет, либо закат. Потому что в этот момент пара должна быть сосредоточена на своих эмоциях и чувствах, а наличие зевак, которые попытаются сфотографироваться на вашем фоне, этому не способствует.

Однажды мы проводили свадьбу на озере Лебяжье. Выбрали место в лесу, скосили траву, потравили комаров, расставили стулья, столы и прямо между елками разместили в качестве декорации «Окно в новую жизнь». Так вот, специальному человеку пришлось буквально отгонять людей в купальных костюмах, которые все время норовили пройти через нас.

«Однажды мы проводили свадьбу на озере Лебяжье. Так вот, специальному человеку пришлось буквально отгонять людей в купальных костюмах, которые все время норовили пройти через нас» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще круто, что татарстанские дороги позволяют быстро добраться практически в любую точку республики. Мы проводили церемонии в Апастовском районе (по легенде, нужны были речка и обрыв), в Лениногорске есть шикарная ротонда на возвышении и дороги а-ля серпантин, в Песчаных Ковалях прекрасное озеро, где туманная дымка на рассвете просто завораживает. Во всех этих случаях природа становится элементом, подчеркивающим смысл и содержание самой церемонии. У каждого района в республике можно найти такие «фишки». Красота природы Татарстана дает возможность развернуться тем, кто хочет наполнить смыслами свои отношения на любом этапе жизненного пути .

Подготовила Екатерина Косурова