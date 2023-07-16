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Свадебный туризм: как Татарстану стать местом притяжения для новобрачных и молодоженов
О перспективных свадебных локациях Татарстана «Татар-информу» рассказала свадебный ведущий и церемониймейстер, призер главной российской свадебной премии Wedding Awards Russia трех последних лет Наиля Хабибуллина. Приводим ее мнение от первого лица.
У Кремлевской набережной есть все шансы стать свадебным трендом
Свадебный туризм – довольно молодое и модное направление развития событийных туров по России. И это совсем необязательно – путешествие в медовый месяц. Свадебный тур может включать в себя и собственно церемонию бракосочетания, тем более что выездные регистрации уже прочно завоевали свое место под татарстанским солнцем.
Роскошное место для проведения свадебных церемоний – Кремлевская набережная, а точнее, ее верхняя часть над парковкой. Оттуда прекрасно просматриваются и собор Казанской иконы Божией Матери, и мечеть «Кул Шариф», и Казанский Кремль в целом. А еще – дерево Дворца земледельцев, как символ семьи, и часть исторического центра города. В другую сторону тоже красота – вид на Казанку и ее правый берег с современной городской панорамой. Здесь уже проводятся церемонии для казанских пар, гости которых приезжают из других городов.
А для иногородних новобрачных эту локацию можно включать в уникальные свадебные туры. Скажем, с утра гостям показывают городские достопримечательности, затем они посещают свадебную церемонию, а перед банкетом отправляются на прогулку по Кремлевской набережной, совместив впечатления от свадьбы с традиционным татарстанским гостеприимством. Семейные ресторанчики на набережной дают такую возможность, а главное, аренда этой локации не съест львиную долю свадебного бюджета в отличие от загородных площадок. Для пар же это уникальное и, что немаловажно, узнаваемое место, где мы на глазах у всего города объявляем их мужем и женой.
Парадокс: в Казани нет локаций у воды
Места для свадьбы у воды, в идеале морской или речной берег, всегда пользуются большой популярностью. Люди ради этого едут на острова. И Казани очень нужен красивый пирс, тем более что реки и озера – ее большое преимущество и достоинство. Мы потеряли «Каравеллу» у «Ривьеры» и пока ничего другого не приобрели. С недоумением смотрю на множество «карманов» по берегам озера Нижний Кабан, которые вполне можно было бы использовать в качестве свадебных локаций, но пока церемоний там не наблюдала. Думаю, городу вполне по силам сделать эти места доступными для новобрачных, регламентировав процесс и введя какую-то плату за клининг и аренду.
Для неформальных свадеб можно использовать площадку парка «Урам». Уверена, он уже не раз становился местом рождения будущей семьи. Церемонии там можно проводить прямо под мостом «Миллениум», и это будет очень атмосферно. Другой интересный альтернативный вариант – зеленая лужайка футбольного поля.
Еще одна интересная локация – лестница рядом с Национальной библиотекой Республики Татарстан. Вид там потрясающий, но площадку, если город хочет ее монетизировать, надо доводить до ума (достаточно подвести электричество) и также регламентировать ее использование.
Упорядочить этот процесс могло бы составление официального перечня городских площадок под церемонии. В идеале – единый городской или даже республиканский интернет-ресурс, где можно было бы получать информацию и бронировать локации. По личной инициативе одного из участников нашего сообщества сейчас существует сайт для бронирования лофтов и чат, куда каждый организатор может сообщить информацию с датой, количеством гостей и средним чеком на питание и получить ответ о свободных площадках (чтобы не обзванивать всех подряд). Это очень удобно, но касается коммерческих локаций, а не городских.
А что за пределами столицы?
Конечно, есть и загородные резиденции, усадьбы, площадки крупных отелей. Но это, как я уже сказала, недешевое удовольствие. Закрытие под свадебный банкет одного из отелей в Камском Устье, например, обойдется заказчику в миллион рублей (впрочем, есть локации в разы дешевле).
Очень красивые церемонии получаются на фоне Камского моря в Лаишево, где есть и пляж, и песок, и, собственно, «море». Но помним о времени суток – это должен быть либо рассвет, либо закат. Потому что в этот момент пара должна быть сосредоточена на своих эмоциях и чувствах, а наличие зевак, которые попытаются сфотографироваться на вашем фоне, этому не способствует.
Однажды мы проводили свадьбу на озере Лебяжье. Выбрали место в лесу, скосили траву, потравили комаров, расставили стулья, столы и прямо между елками разместили в качестве декорации «Окно в новую жизнь». Так вот, специальному человеку пришлось буквально отгонять людей в купальных костюмах, которые все время норовили пройти через нас.
Еще круто, что татарстанские дороги позволяют быстро добраться практически в любую точку республики. Мы проводили церемонии в Апастовском районе (по легенде, нужны были речка и обрыв), в Лениногорске есть шикарная ротонда на возвышении и дороги а-ля серпантин, в Песчаных Ковалях прекрасное озеро, где туманная дымка на рассвете просто завораживает. Во всех этих случаях природа становится элементом, подчеркивающим смысл и содержание самой церемонии. У каждого района в республике можно найти такие «фишки». Красота природы Татарстана дает возможность развернуться тем, кто хочет наполнить смыслами свои отношения на любом этапе жизненного пути.
Подготовила Екатерина Косурова
Самыми популярными из них, по словам специалиста Управления ЗАГС РТ Гульнары Хабибуллиной, стали Национальный музей Республики Татарстан, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан и Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Помимо них в число учреждений культуры, где возможна госрегистрация заключения брака, постановлением Кабмина РТ закреплены Елабужский, Болгарский, Иске-Казанский и Билярский музеи-заповедники, а также остров-град «Свияжск» и Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино».
Несмотря на то что учет выездных регистраций браков Управлением ЗАГС РТ не ведется, интерес к татарстанским площадкам у новобрачных и молодоженов из других субъектов РФ очевидно растет. Если в 2021 году в загсах республики были зарегистрированы 1297 таких пар, то в 2022-м их число увеличилось до 1709. С января по май 2023 года было зарегистрировано 326 иногородних пар, из них 23 – с участием иностранных граждан. В самые «урожайные» на браки месяцы – а это июль, август и сентябрь – в Татарстане регистрируется в среднем по 3,5 тысячи пар в месяц.
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