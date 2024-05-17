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«Свадьба на Советской улице»: галерея «Хазинэ» откроет выставку о семейном счастье в СССР
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, с 18 мая можно будет увидеть выставку «Свадьба на улице Советской». Посетителей ожидают более 80 произведений, в том числе 35 графических работ и 30 живописных, а также скульптуры, наборы посуды и фотографии, которые расскажут, каковы были представления советских людей о семье и доме.
«Эта выставка про конкретное время — 60-70-е годы ушедшего века. Про то, какие темы были наиболее широко представлены в искусстве ТАССР в тот момент. Мы экспонируем работы Ильдара Ахмадиева, Юлии Вургафт, Валентина Карамышева, Елизаветы Киселевой, Ирины Колмагорцевой, Владимира Попова, Льва Потягунина, Евгения Зуева. А также Николая Кузнецова, Владимира Нестеренко, Валерия Скобеева, Станислава Слессарского, Махмуда Усманова, Виктора Федорова и Бориса Шубина. Из художников, которые до сих пор живы, можно назвать Станислава Слессарского», — рассказала «Татар-информу» куратор выставки Вера Силкина.
Выставка приурочена к Году семьи, который объявлен в России по решению Президента РФ Владимира Путина.
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