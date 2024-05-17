«Свадьба на Советской улице»: галерея «Хазинэ» откроет выставку о семейном счастье в СССР

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, с 18 мая можно будет увидеть выставку «Свадьба на улице Советской». Посетителей ожидают более 80 произведений, в том числе 35 графических работ и 30 живописных, а также скульптуры, наборы посуды и фотографии, которые расскажут, каковы были представления советских людей о семье и доме.

Фото предоставлено ГМИИ РТ «Эта выставка про конкретное время — 60-70-е годы ушедшего века. Про то, какие темы были наиболее широко представлены в искусстве ТАССР в тот момент. Мы экспонируем работы Ильдара Ахмадиева, Юлии Вургафт, Валентина Карамышева, Елизаветы Киселевой, Ирины Колмагорцевой, Владимира Попова, Льва Потягунина, Евгения Зуева. А также Николая Кузнецова, Владимира Нестеренко, Валерия Скобеева, Станислава Слессарского, Махмуда Усманова, Виктора Федорова и Бориса Шубина. Из художников, которые до сих пор живы, можно назвать Станислава Слессарского», — рассказала «Татар-информу» куратор выставки Вера Силкина.

Она подчеркнула, что основная идея проекта — напомнить, что в этот период советской истории активно улучшались жилищные условия, строились новые города и что параллельно в фокусе оказались человек, жизнь индивида, отношения между людьми.

«Если в Советском Союзе глобально это происходило больше в оттепель, то у нас немного позже, потому что в ТАССР экономический бум начался только в конце 60-х», — пояснила Силкина.

Фото предоставлено ГМИИ РТ Выставка приурочена к Году семьи, который объявлен в России по решению Президента РФ Владимира Путина.

В советском искусстве тема семьи, любви и детства часто возникала в 1960-е и 1970-е годы. Другой

важной темой для искусства тех лет была советская архитектура: появлялись новые города, расширялись старые, строилось индивидуальное жилье на замену коммуналкам и баракам. Художников впечатляли новые виды старых и молодых городов. Дух эпохи передает, например, картина Юрия Пименова (1903–1977) «Свадьба на завтрашней улице» 1962 года: молодожены в нарядной одежде идут через грязь стройки нового района. Через десять лет эта тема становится еще более актуальной для растущих городов Татарии, и Ильдар Ахмадеев (1935–2011) повторяет этот сюжет в своей картине «Свадьба» 1974 года.

Выставка разделена на несколько залов в соответствии с темами. Основная часть посвящена строительству новых городов и началу семейной жизни молодых, отраженных в произведениях визуального искусства, но в последнем зале посетители смогут заглянуть в материальный мир квартиры советского человека.

Выставка «Свадьба на Советской улице» будет работать до 30 июня.