Депутат Верховной Рады Александр Дубинский провел нестандартный опрос, в котором предложил жителям Украины выбрать между действующим главой киевского режима Владимиром Зеленским и шваброй.

Согласно результатам проведенного опроса, швабре отдали предпочтение 97% из 13 тысяч респондентов, и только 3% – Зеленскому, пишет РИА Новости.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о падении рейтинга Зеленского до 4%, в связи с чем указал на необходимость проведения выборов главы государства на Украине.

Напомним, полномочия Зеленского на президентском посту истекли 20 мая 2024 года.