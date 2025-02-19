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Политика 19 февраля 2025 09:59

Швабра популярнее Зеленского: депутат Рады провел необычный опрос

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский провел нестандартный опрос, в котором предложил жителям Украины выбрать между действующим главой киевского режима Владимиром Зеленским и шваброй.

Согласно результатам проведенного опроса, швабре отдали предпочтение 97% из 13 тысяч респондентов, и только 3% – Зеленскому, пишет РИА Новости.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о падении рейтинга Зеленского до 4%, в связи с чем указал на необходимость проведения выборов главы государства на Украине.

Напомним, полномочия Зеленского на президентском посту истекли 20 мая 2024 года.

#Владимир Зеленский #опрос #Украина
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