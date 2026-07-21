Шуховскую башню в Кукморе рекомендовали включить в реестр памятников

Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение водонапорной башни системы инженера Владимира Шухова в Кукморе в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в категории памятника регионального значения.

Владимир Григорьевич Шухов (1853–1938) – выдающийся российский инженер, ученый-конструктор, изобретатель в области теплотехники, нефтяной промышленности и строительного дела, почетный академик АН СССР, Герой Труда.

Он является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов, создателем нефтеналивного флота, а также автором знаменитой Шаболовской радиобашни в Москве. По его проектам в стране и за рубежом сооружено около 200 башен оригинальной конструкции, из которых до наших дней сохранились меньше двадцати. Кукморская башня – одна из них, и к тому же она остается действующей.

Объект расположен на территории Кукморского валяльно-войлочного комбината. Башня высотой 25 метров с резервуаром объемом 180 тысяч литров используется по первоначальному назначению – для подачи воды на предприятие.

Эксперты подтвердили, что опорная конструкция башни сохранилась без изменений и основана на инженерных расчетах Шухова. Датировка объекта уточнена – 1929 год (ранее в документах значилась как «30-е гг. XIX в.» с технической ошибкой). Башня является высотной градостроительной доминантой западной части Кукмора.

В случае включения в реестр для объекта утвердят предмет охраны и границы территории площадью 1925 кв. м с режимом, запрещающим капитальное строительство и земляные работы, кроме мероприятий по сохранению объекта. Проведение любых работ в границах потребует разрешения госоргана охраны памятников.