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Руc Тат
Происшествия 13 октября 2023 12:36

Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном

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В Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозившие зерно из России и с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно, шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод», – указано в сообщении.

В резултате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.

#сухогруз
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