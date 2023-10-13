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Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном
В Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозившие зерно из России и с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
«Сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно, шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод», – указано в сообщении.
В резултате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.
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