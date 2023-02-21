Сухогруз переломился пополам у берегов Краснодарского края

Сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, переломился пополам в Черном море у берегов Краснодарского края, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на борту находились 11 членов экипажа, все они россияне. На место отправили два спасательных плота, а также спасательное судно. Уточняется, что сухогруз вез 3,5 тысячи тонн мраморной крошки.

Всех членов экипажа удалось спасти, их жизни и здоровью ничто не угрожает. В спасательной операции принимали участие сотрудники Южного регионального поисково-спасательного центра.

По факту крушения сухогруза организована доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия.