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Сухая трава загорелась в поле в Набережных Челнах
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Сегодня в местных телеграм-каналах появились фотографии густого черного дыма в Замелекесье в Набережных Челнах.
Как выяснил «Татар-информ», возгорание произошло в поле – загорелась суха трава. На место прибыли пожарные.
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