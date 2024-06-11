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Происшествия 11 июня 2024 12:09

Сухая трава загорелась в поле в Набережных Челнах

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Сегодня в местных телеграм-каналах появились фотографии густого черного дыма в Замелекесье в Набережных Челнах.

Как выяснил «Татар-информ», возгорание произошло в поле – загорелась суха трава. На место прибыли пожарные.

Фото: © Очевидцы

#горит трава #Набережные Челны
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