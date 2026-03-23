«Сухая» осечка в Самаре: доволен ли Артига нулевой ничьей «Рубина» с «Крыльями»?

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в игре 22-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась нулевой ничьей. Почему казанцам не удалось повторить успех матчей против «Локомотива» и «Краснодара» – в материале «ТИ-Спорта».





«Рубин» оступился в Самаре нулевой ничьей с «Крыльями Советов»

В РПЛ сыграно 22 тура. Символично, что в этом году к концу марта «Рубин» снова решил главную задачу в сезоне – обезопасил себя от зоны стыков. В прошлогоднем чемпионате, напомним, под руководством Рашида Рахимова казанцы тоже, добыв важные очки в первый месяц весны, без особых проблем прошли апрель-май в РПЛ.

Понятно, что «Рубин» хочет ставить перед собой высокие задачи в чемпионате. Амбиции и мечты оказаться в пятерке все чаще слышатся от руководства клуба. С Рахимовым не удалось построить коллектив, способный конкурировать с командами выше классом и бюджетом. Однако с приходом Франка Артиги оптимизм снова вернулся.

Две сенсационные победы над «Краснодаром» и «Локомотивом» заставили говорить о «Рубине» чаще и в позитивном ключе. «Гроза лидеров» – так нескромно прозвали в марте подопечных Артиги.

И действительно, испанский специалист умеет преподносить сюрпризы в РПЛ. На посту главного тренера «Химок» Артига обыгрывал «Зенит», «Локомотив». Другой момент, что химчане затем умудрялись терять очки в играх чуть ли не с аутсайдерами чемпионата.

Примерно в схожем положении «Рубин» во главе с Артигой рисковал оказаться вчера. После триумфа над «быками» и «Локо» казанцев ждали «Крылья Советов» – клуб, отчаянно борющийся за выживание в лиге который сезон подряд.

В беседе со СМИ за пару дней до встречи испанский наставник не скрывал, что матчи против таких «озлобленных» и мотивированных команд зачастую складываются куда тяжелее, чем против лидеров чемпионата.

И, надо сказать, Артига не соврал. Во вчерашней игре с самарцами (0:0) футбола объективно было мало. «Крылья Советов» грамотно закрылись в позиционной обороне, перекрыв кислород нападению «Рубина». Состояние поля в Самаре не позволяло казанским футболистам показывать качественную игру. Мяч плохо ходил в центре поля, рубиновцы вынуждали себя делать длинные верховые передачи.

Жак Сиве, Велдин Ходжа

Сиве так и не стал полноценной заменой Даку в нападении

Быть может, если бы на острие атаки у казанцев был Мирлинд Даку, в подобных обстоятельствах «Рубин» смог бы оказать давление на оборону «Крыльев». Но албанец по-прежнему восстанавливается после травмы, а заменяющий его Жак Сиве не способен бороться на уровне Даку.

В целом за полгода, что Сиве находится в клубе, не совсем понятны сильные качества этого футболиста. Да, француз старается, пытается выполнять большой объем скоростной работы, бороться за верховые мячи. Но эффективность в нападении от форварда пока минимальна.

Правда, на послематчевой пресс-конференции Франк Артига своего подопечного в обиду не дал, обратив внимание на общую инертность команды.

«Что касается невыразительных действий в атаке, то это относится не только к Сиве, но и ко всей команде. В некоторых моментах мы действовали слишком предсказуемо. У нас была задача действовать нестандартно, чтобы нарушить организованные построения соперника. К сожалению, не удалось этого сделать. Конечно, мы хотели наносить больше ударов, создавать больше моментов, но не получилось. Нужно понимать, что тяжело играть против команд, которые находятся в низком блоке, играют в защите. Но если не удается добиться победы, то нужно уметь отстоять ничью, и особенно в гостях», – сказал он.

«Рубин» сыграл ниже ожиданий и потерял очки, но Артига точно не унывает

«Рубин» сыграл вчера ниже ожиданий после ярких матчей с «Краснодаром» и «Локомотивом». О чем говорить, если за 90 минут встречи с «Крыльями» казанцы всего дважды ударили в створ ворот.

Оверперформанс на протяжении двух последних недель выдавал Назми Грипши. Очень заметен был в атаке Руслан Безруков. Да и от центральных полузащитников исходило куда больше правильных решений.

Интересно, почему Франк Артига с первых минут сделал ставку на Далера Кузяева, ведь стилистически испанцу больше подходит Начо. Чилиец появился на поле лишь во втором тайме, однако за короткий промежуток времени впечатлил больше, чем Кузяев.

С «Крыльями» почти всем футболистам «Рубина» не удалось проявить своих лучших качеств. Разве что оборона вновь не дала слабины и сыграла надежно. Хотя в начале матча курьезный гол чуть было не пропустил вратарь Евгений Ставер, который, вынося мяч, попал в защитника.

«Рубин» продолжает пребывать на своей излюбленной седьмой строчке. Впереди двухнедельная пауза на матчи сборных. Артига полон оптимизма в отношении подготовки к матчу с «Сочи» и не скрывает, что рассчитывает на скорое выздоровление всех, кто сейчас находится в лазарете.

Для казанцев матч с южанами в начале апреля будет важен не только с точки зрения турнирного положения – он должен дать более полное понимание, на что способен этот «Рубин» Артиги. «Сочи» уже одной ногой в Первой лиге, для них игра будет скорее матчем чести. А вот «Рубину» предстоит вновь доказывать, что две победы в марте над лидерами РПЛ не были случайными.

Фотографии: rubin-kazan.ru