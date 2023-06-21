Суворовское военное училище Казани празднует юбилейный 75-й выпуск курсантов

Церемонию, посвященную 75-му выпуску суворовцев, открыл заместитель начальника училища по воспитательной работе Александр Сухих.

«21 июня станет для вас не только днем окончания училища и вручением аттестатов, но и памятным, незабываемым днем в вашей биографии. Для вас годы учебы в училище стали настоящей школой, закалившей волю и характер. Вы получили прочные знания и необходимые навыки для дальнейшей жизни», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Поздравить выпускников приехали Премьер–министр РТ Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса РТ, генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров.

Сегодня суворовцам также вручат аттестаты, а особо отличившимся – нагрудные знаки отличия и медали. А на концерте перед выпускниками выступят народные артисты Татарстана.

В честь праздничного дня в Казанском Суворовском военном училище откроют стелы о 75-м выпуске суворовцев КСВУ.