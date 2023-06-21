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Суворовское военное училище Казани празднует юбилейный 75-й выпуск курсантов
Церемонию, посвященную 75-му выпуску суворовцев, открыл заместитель начальника училища по воспитательной работе Александр Сухих.
«21 июня станет для вас не только днем окончания училища и вручением аттестатов, но и памятным, незабываемым днем в вашей биографии. Для вас годы учебы в училище стали настоящей школой, закалившей волю и характер. Вы получили прочные знания и необходимые навыки для дальнейшей жизни», – сказал он.
Поздравить выпускников приехали Премьер–министр РТ Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса РТ, генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров.
Сегодня суворовцам также вручат аттестаты, а особо отличившимся – нагрудные знаки отличия и медали. А на концерте перед выпускниками выступят народные артисты Татарстана.
В честь праздничного дня в Казанском Суворовском военном училище откроют стелы о 75-м выпуске суворовцев КСВУ.
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