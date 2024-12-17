Суварстроит сдаст четвертую очередь «Южного парка» летом 2025 года

Фото: Абдул Фархан

Четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Южный парк» сдаст в июне 2025 года Суварстроит. Три новых дома переменной этажности оборудованы системой «умный дом», во дворах установлено игровое и спортивное оборудование, есть зона барбекю и теплица. Изюминкой проекта и подарком новоселам станет площадь фонтанов длиной 87 метров с красочной подсветкой.

«Четвертая очередь жилого комплекса «Южный парк» в высокой стадии готовности. Общая застраиваемая площадь составляет около 90 тыс. кв. метров жилья и коммерческих площадей, всего будет сдано около 2 тыс. квартир. На следующий год мы планируем провести масштабное благоустройство территории», - рассказал в ходе пресс-тура журналистам генеральный директор ООО УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Жилой комплекс «Южный парк» входит в состав микрорайона «Суварово» и располагается на территории Лаишевского узла. Социально-значимый проект занимает достойное место в мастер-плане по развитию казанской агломерации, разработанном Институтом пространственного планирования РТ.

«Суварстроит входит в пятерку основных застройщиков Татарстана и хорошо зарекомендовала себя в масштабах страны. Если бы не такие проекты, Татарстану было бы тяжелее выполнять рекордные показатели по вводу жилья, которые мы обеспечиваем с 2021 года. В этом году планируется ввести не менее 3,6 млн кв. метров. Надеюсь, что мы также будем в числе лидеров в масштабах России и удержим первое место в ПФО», - отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

Фото: Абдул Фархан

Высота домов четвертой очереди «Южного парка» - от 10 до 25 этажей. В них представлен широкий выбор планировочных решений. Здесь есть классические планировки и европланировки площадью от 24 до 72 кв. метров с просторными кухнями-гостиными, гардеробными и мастер-спальнями. В квартирах увеличенные оконные проемы, что обеспечивает много естественного света в комнатах, с открытых балконов открывается отличный вид на парковое пространство, есть система рекуперации воздуха.

«Мы подготовили проект с точки зрения комфортности и уникальности планировочных решений. Формат квартир с угловым остеклением подчеркивает статус жилья», - заметил заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «#Суварснами» Марсель Абдулхаев.

Стены домов сделаны из керамических блоков Porotherm - экологически чистого материала, они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. В каждой квартире установлены корзины под кондиционеры. На балконах открытого формата можно будет насладиться живописными видами природы, потягивая чашечку кофе.

Система «умный дом», которой оборудованы новостройки, адаптируется под индивидуальные нужды и включает управление через голосового помощника или мобильное приложение. В нее входят «умные» выключатели света, датчики открытия дверей, комплект перекрытия воды. «Умный дом» позволяет управлять системой кондиционирования и домофоном, а в случае необходимости — шлагбаумом и воротами. Показания с приборов учета будут автоматически передаваться в управляющую компанию.

Территории вокруг домов сейчас активно благоустраиваются. Уже созданы разнообразные игровые и спортивные площадки, уютные места для пикников и отдыха. Спортивные площадки разделены на несколько зон, чтобы удовлетворить потребности разных возрастных групп.

Установлены малые архитектурные формы - качели для родителей и детей, уютные игровые домики, веревочный парк и гамаки. В безопасных дворах без машин каждый ребенок найдет что-то увлекательное и интересное, также есть отдельное пространство для подростков. Обширные и бесплатные парковочные зоны для удобства жильцов расположены с двух сторон жилого комплекса.

Застройщик создает зону озеленения общей площадью 2,5 га, где будут высажены разнообразные деревья и кустарники. Визитной карточкой станет бульвар «Абрикосовый» — прогулочная зона, которая будет простираться вдоль всех домов и будет украшена деревьями абрикоса маньчжурского. Все очереди «Южного парка» между собой свяжет сквер «Чайка» с уютными лавочками и площадками для отдыха.

Аллею «Солнечную», расположенную вдоль зоны коммерции на солнечной стороне комплекса, наполнят многочисленными цветами желтого цвета — ирисами, гелениумами, пупавками, злаками, а в «сквере трав» между домами основной акцент будет сделан на злаки, полевые цветы и пряные растения.

Стоит отметить, что в связи с ростом ключевой ставки взять ипотеку для покупки квартиры в новостройке стало дорогим удовольствием. С учетом сложившейся ситуации на рынке жилья в этом году застройщик предлагает покупку квартиры через жилищно накопительный кооператив «СУВАРСОЮЗ». Он объединяет пайщиков, которые хотят улучшить свои жилищные условия с помощью выкупа квартир в рассрочку без залога, поручителей и участия банка. Покупка жилья с помощью кооператива удобна для тех, кто не подходит под условия семейной или IT-ипотеки, не хочет или не может брать кредит.

Фото: Абдул Фархан

«Мы предлагаем приобрести квартиру через ЖНК «СУВАРСОЮЗ» с первоначальным взносом 30%. Квартира продается с единоразовым удорожанием, далее платежи равными долями будут распределены на пять лет. Программа действует на готовое жильё во второй очереди ЖК Времена года и третьей очереди ЖК «Южный парк», - пояснил Марсель Абдулхаев.

При покупке квартиры в доме, который находится на этапе строительства, люди могут воспользоваться траншевой ипотекой, с платежом 2р в месяц до сдачи дома. Также «Суварстроит» готов предложить приобретение жилья без ипотеки и в строящихся домах – это рассрочка от застройщика. Покупатель вносит первоначальный взнос — 30% от стоимости квартиры до сдачи дома различными способами, это и разовое пополнение, и возможность внесения средств частями. А когда дом достроится — он сможет либо взять ипотеку на остаток суммы, либо вступить в жилищный кооператив и выплачивать долг по тому же принципу — равными долями в течение 5 лет.

Помимо жилого комплекса «Южный парк», в микрорайоне «Суварово» также находятся «Времена года» и «Станция Спортивная». Для удобства людей здесь запущен маршрут общественного транспорта, курсирует школьный автобус для детей. Также открыта пассажирская железнодорожная платформа, благодаря которой до центра города можно добраться за 20 минут.

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