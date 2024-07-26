«Суварстроит» открыл продажи квартир с террасами в экоклубе «Времена года»

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Эксклюзивные квартиры с просторными террасами на первых этажах в ЖК «Времена года» представил один из ведущих застройщиков Татарстана - «Суварстроит». Такой формат делает квартиру похожей на загородный дом. Расположившись в уютном кресле в лаундж-зоне можно провести время в кругу семьи, насладиться чашечкой ароматного кофе, чистым воздухом и красотами природы.

«Все квартиры в ЖК «Времена года» сдаются в черновой отделке, чтобы их будущие владельцы воплотили собственные дизайнерские проекты в жизнь. К примеру, эта классическая трехкомнатная квартира с террасой. Высота потолков здесь 2,85 метра. В каждой квартире для комфортного проживания предусмотрена система рекуперации воздуха, увеличены оконные проемы, много света. Выход на террасы и балконы панорамный», - рассказал замдиректора по маркетингу и продажам «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

В данной трехкомнатной квартире 96 кв. метров жилой площади и еще 25 кв метров - площадь террасы. Все оконные профиля выполнены в алюминии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. Кроме террасы в квартире есть теплый балкон с двухкамерным стеклопакетом. С террасы открывается шикарный вид на променад и лес.

На территории вокруг домов второй очереди проекта в настоящее время ведутся работу по благоустройству прогулочного бульвара, который будет соединен с променадом. За пределами жилых домов будут созданы зоны для барбекю.

Квартиры в экоклубе «Времена года» достаточно просторные и подходят для больших семей. Здесь есть евро-двухкомнатные квартиры площадью от 54 кв. метров и более

«Приобрести жилье можно по комфортной стоимости – от 155 тыс. рублей за кв. метр», - отметил Марсель Абдулхаев.

Он напомнил, что с 1 июля на рынке недвижимости ипотечных продуктов стало меньше на 50% в связи с отменой господдерки. Однако люди могут приобрести квартиру по семейной ипотеке и воспользоваться It-программой.

«Можно воспользоваться субсидированной ставкой. К примеру, по семейной ипотеке можно сделать ставку от 3,5%. При покупке жилья семьи могут использовать материнский капитал», - добавил Абдулхаев.

ЖК «Времена года» сочетает в себе комфорт загородной жизни с продуманной городской инфраструктурой в атмосфере уединенности и спокойствия. Он находится в окружении хвойного леса и наполнен чистым воздухом. Для жителей доступны зоны для занятий йогой, пробежкой, фитнесом, прогулок и места для пикников.

Экоклуб общей площадью в 14 га включает в себя семь пятиэтажных домов, при возведении которых использованы энергоэффективные и экологические керамические блоки. В домах установлены современные бесшумные лифты, на которых можно спуститься в подземный паркинг на 627 мест, где предусмотрены специальные места для велосипедов и мототехники.

Атмосферу спокойствия и гармонии в жилом комплексе создают натуральные материалы, современный экодизайн и обилие естественного света. В подъездах есть окна на каждом этаже, установлены прозрачные входные группы с грязезащитной системой, выполнена дизайнерская отделка в единой цветовой гамме с фасадом комплекса.

Для безопасности жильцов круглосуточно действует система видеонаблюдения и используется концепция «двор без машин». Детские игровые площадки выполнены в экоформате, местами для развития мелкой моторики выложена подстилка из гальки и других природных материалов.

Дома экоклуба олицетворяют четыре времени года, что нашло отражение не только в дизайнерских решениях внутренней отделки подъездов, но и в масштабном озеленении. Территории вокруг домов украшают кустарниковые и многолетние растения, каждое из них расцветает к определенному времени года, создавая живописные виды. Здесь высажены гортензии, розы, лилии, шиповник, а также липы, кедры и яблони.

Из экоклуба до берега Волги можно доехать на машине за 10 минут и за 15 минут добраться до международного аэропорта «Казань». ЖК «Времена года» является частью микрорайона «Суварово» на территории Лаишевского района, в который также входят ЖК «Южный парк» и ЖК «Станция Спортивная». Запущен школьный автобус для перевозки детей, действует маршрут общественного транспорта. Открыта пассажирская железнодорожная платформа, благодаря которой до центра города можно добраться за 20 минут.

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