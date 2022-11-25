Суварстроит будущее: в «Сказочном лесу» приступили к строительству завершающего дома

В Казани приступили к возведению завершающего дома в жилом комплексе «Сказочный лес», который получил имя «Кедр», о чем журналистам сообщил генеральный директор УК #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Эльвира Галяутдинова дополнила слова Нурмухаметова, отметив, что этот дом – завершающий в ЖК «Сказочный лес». По архитектуре он похож на предыдущие дома «Осина» и «Береза». Что же касается названия нового дома, то оно было выбрано с помощью народного голосования

Фото: © Расих Фасхутдинов

Посмотреть на начало строительства прибыл заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, который поблагодарил компанию #Суварстроит, назвав ее одним из якорных застройщиков республики за огромный вклад в строительство жилых домов.

«В нынешней ситуации очень важна реализация программы “Жилье и городская среда”, параметры которой определены и не меняются. Останавливать стройку для нас нонсенс», – отметил Ильшат Гимаев.

Также замглавы Минстроя РТ отметил, что #Суварстроит один из немногих в регионе, кто, несмотря на непростые экономические реалии, запускает старты продаж и ведет строительство строго в соответствии со своим планом.

«Внушает оптимизм, что стройки будут продолжаться, квартиры будут продаваться, а жители будут иметь выбор жилья из нескольких вариантов, ведь когда есть много предложений – есть возможность немного поиграть с ценами для наших граждан», – сказал замминистра строительства РТ.

Новый 25-этажный дом на 552 квартиры общей площадью более 25 тыс. квадратных метров будет встречать своих жителей ароматами и звуками леса. Это будет передаваться с помощью ароматизаторов и телевизоров, чтобы, когда человек заходит внутрь, он сразу наполнялся этими ощущениями.

«Чтобы наше общество было здоровым, мы поставили цель создать пространство, где человек будет себя чувствовать комфортно, и здоровье здесь имеется в виду и физическое, и эмоциональное», – подчеркнула Галяутдинова.

Отметим, что «Кедр» построят из теплоизоляционных керамических блоков Porotherm, которые обеспечат комфортную температуру круглый год: зимой в таких домах тепло, а летом прохладно.

«У нас обязательно в каждом подъезде устанавливаются телевизоры, чтобы информировать жителей о работе управляющей компании и происходящем в жилом комплексе», – рассказала Эльвира Галяутдинова.

Помимо нового дома, в жилом комплексе построят также многоуровневый паркинг на 511 машиномест. Парковка будет состоять из подземных и надземных уровней. Кроме того, на территории комплекса расположатся и обычные парковки.

«Мы очень ценим застройщика #Суварстроит, поскольку он является одним из якорных в Татарстане. В масштабах страны они также занимают достойные места. В ЖК „Сказочный лес“ есть парковки и плоскостные, и многоуровневые, и в самих зданиях. Все три варианта успешно применяются. Жители не имеют проблем с парковочными местами», — заметил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

На территории комплекса есть также спортивные и детские площадки, которые немного удалены от самих зданий, чтобы шум играющих детей не мешал остальным жителям, а для любителей спокойного отдыха есть тихие зоны, где можно полюбоваться природой, почитать книгу или же просто посидеть и поразмышлять.

«Сказочный лес» располагает хорошо развитой инфраструктурой. Так, на территории жилого комплекса работают два детских сада и одна школа, а в следующем году планируется закончить строительство еще одной школы на 1,5 тыс. учеников. Что касается детских садов то в конечном итоге их будет шесть.

Также, в шаговой доступности находятся продуктовый и бытовые магазины, торговый центр «Порт», строительный супермаркет «Леруа Мерлен», а также заправочные станции под любой вид двигателя: жидкое топливо, газ или электричество.

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу #Суварстроит Эльвира Галяутдинова отдельно отметила возможности покупки квартиры в новом доме по программе ипотеки за 1 рубль.

По ней желающий купить квартиру заключает договор долевого участия и кредитный договор с банком. Покупатель вносит первоначальный взнос и получает первый транш на 100 рублей, после чего, до окончания строительства он оплачивает только один рубль в месяц.

Отметим, что такая программа позволяет сэкономить на переплате процентов во время строительства, а также дает время накопить средства на ремонт в новой квартире, либо на погашение части этой самой ипотеки.

Не является публичной офертой.

Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Сказочный лес» (застройщики – ООО «Березовая роща», ООО "СЗ "Сказочный лес")

Подробности — в офисах продаж, на сайте #Суварстроит suvarstroit.ru и по телефону 8 (800) 444-14-64

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