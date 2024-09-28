Шувалова: Раис РТ отметил роль сельчан в обеспечении продовольственной безопасности

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном Послании Государственному Совету РТ отметил важную роль сельского населения в обеспечении продовольственной безопасности региона. Об этом сообщила «Татар-информу» директор Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан Диляра Шувалова.

«Мне, как руководителю организации, которая помогает фермерам реализовать свои бизнес-проекты на селе, было важно, что Рустам Нургалиевич подчеркнул важность принимаемых мер государственной поддержки малых форм хозяйствования и динамику их развития на местах. И наша задача, чтобы эта поддержка доходила до сельских предпринимателей, чтобы эти деньги помогали им создавать новые рабочие места, обеспечивать эффективное производство и переработку сельскохозяйственной продукции», — сказала она.

Пр данным эксперта, не менее важно, на республиканском уровне Раис Татарстана рассказал о тех проектах, которые успешно реализовались в районах, и которые необходимо масштабировать, внедрять и в других муниципалитетах.

«Рустам Нургалиевич подсветил также точки роста, над которыми нужно работать. В работе нашей организации главный вектор запусков образовательных проектов для сельхозтоваропроизводителей возьмем на переработку производимой продукции, чтобы сельские предприниматели могли увеличивать свою прибыль за счет добавленной стоимости на производимые товары. Будем популяризировать среди населения применяемые технологии, в том числе в других регионах России, чтобы усилить работу в данном направлении», — подчеркнула Шувалова.

Напоследок она отметила, что каждый год ждёт этого события (оглашения послания), чтобы понимать, в каком направлении усиливать работу на благо республики.

«Когда в послании показывают конкретные примеры сельских жителей, я горжусь, что такие люди трудятся у нас на сельских территориях», — заключила спикер.