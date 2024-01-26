Шувалов: Все вложения ВЭБа в Татарстан заканчиваются успехом

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов позитивно высказался о сотрудничестве с Татарстаном, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Казань.

«Любые проекты, которые мы начинали или начнем в Республике Татарстан, всегда заканчиваются успехом. У нас нет ни одного незаконченного проекта. У ВЭБа все вложения в Республику Татарстан, совместные проекты, которые мы ведем, все они успешны», – заявил Шувалов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что работает в тесном контакте с ВЭБом и очень благодарен за это сотрудничество.

«У нас хорошая история отношений», – заключил Минниханов.