Шувалов назвал национальные цели развития основой российской ESG-повестки

Фото: пресс-служба мэрии Казани / Денис Гордийко

Российская повестка устойчивого развития строится на национальных целях, утвержденных президентом страны. ВЭБ.РФ следует ее принципам при отборе проектов, а также в собственной трансформации. Об этом председатель госкорпорации развития Игорь Шувалов заявил на Казанском международном юридическом форуме.

«У нас есть своя повестка. Это приоритетные национальные проекты и наши федеральные цели развития, утвержденные президентом. Они служат нам основой и, кстати, во многом совпадают с измеримыми целями устойчивого развития ООН. Поэтому мы, во-первых, остаемся в международном контексте, а во-вторых, формируем собственную национальную повестку. Я уверен, что, когда нынешняя международная жесткость сменится потребностью в гибком взаимодействии, наши федеральные приоритеты будут восприняты как одни из лидирующих», – сказал Игорь Шувалов.

На практике эти приоритеты видны в том, как ВЭБ.РФ отбирает проекты, пояснил он.

Налоговые поступления при этом перестали быть единственным критерием. Например, по проекту газопереработки на северо-западе страны ВЭБ.РФ оценивает, как он повлияет на город, где поселятся рабочие, и на Ленинградскую область в целом.

Этот подход распространяется и на саму корпорацию. За восемь лет ВЭБ.РФ прошел несколько трансформаций, а в итоге сделал этот процесс непрерывным и одним из первых в России создал офис постоянной трансформации.

Новые ориентиры ВЭБ.РФ задает и бизнесу. Вместе с РСПП и Агентством стратегических инициатив запущен проект по общественному капиталу. Его показатели позволят компаниям демонстрировать не только прирост собственного капитала, но и свое влияние на рост человеческого и общественного.

«Это очень важное измерение. Я всегда публично повторяю, что предприниматель сегодняшнего дня – это не предприниматель 30 лет назад. Теперь он в первую очередь думает не о том, как заработать дивиденды, а о том, как изменить жизнь вокруг себя, чтобы людям, которые у него работают, жилось значительно лучше. Дивиденды уже потом», – подчеркнул Игорь Шувалов.

Он также отметил, что ВЭБ – это и Корпорация МСП, это Российский экспортный центр, это Сколково с его инновационными компаниями, ГТЛК, и даже туристическое направление. У госкорпорации огромное количество инструментов влияния на создание позитивной экономической повестки. По мнению Шувалова, жесткость текущей ситуации и проведение специальной военной операции не повод сворачивать рыночную экономику и социальное развитие. Напротив, по его словам, их нужно делать активнее, чтобы экономика становилась сильнее и разнообразнее, а образование, просвещение и наука развивались даже при бюджетных ограничениях.

V Казанский международный юридический форум проходит 24–25 сентября 2026 года в Казани, деловая программа пройдет на площадках Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанского федерального университета. Деловая программа охватит ключевые направления правового регулирования: банкротство, налоговую реформу, антимонопольное и экологическое право, государственно-частное партнерство, M&A, комплаенс, цифровые активы и интеллектуальную собственность, применение искусственного интеллекта в праве, а также актуальную судебную практику. В рамках форума запланированы пленарное заседание, более 40 тематических сессий, закрытые приемы для участников VIP- и Бизнес-категорий, а также культурная и спортивная программа.

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