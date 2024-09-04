Суточный объем реализации молока в Татарстане вырос на 7,3%

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Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями Татарстана достиг 5,2 тыс. тонн, что на 7,3% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Валовый надой молока в сутки в сельхозформированиях составляет 4,8 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Средний надой молока по республике в расчете на одну корову за день составил 22,7 кг, что на 1,3 кг больше», – отметили в министерстве.

При этом в отдельных хозяйствах Атнинского района надой на одну корову достиг 31,8 кг, в Мамадышском, Муслюмовском, Мензелинском, Сабинском, Кукморском и Бугульминском районах – более 28 кг.

Свыше 483 тонн молока ежедневно производят хозяйства Кукморского района, 376 тонн – Балтасинского и 328,5 тонн – Сабинского.