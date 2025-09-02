«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

Вадим Горбунов работал в МКДЦ Татарстана. Вот уже почти три года он оперирует в госпитале в зоне СВО. Как перенес увиденное гражданский врач, оказавшись на фронте? Почему хуже тем раненым, кто молчит, а не кричит? Как хирург поддерживает бойцов и что помогает ему в работе? Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».





Вадим Горбунов вот уже почти три года оперирует в госпитале в зоне СВО

Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

«Первые дни в зоне СВО я запомнил очень хорошо»

Вадим Горбунов родился и вырос в Казани. Он выпускник Казанского государственного медицинского университета и кандидат медицинских наук. С первых дней своего трудового пути работал в отделении кардиохирургии Межрегионального клинико-диагностического центра.

«В медицинском университете я обучался на военной кафедре и выпустился офицером запаса. Кто бы мог подумать тогда, что этот, казалось бы, малозаметный факт биографии со временем так круто повернет мою жизнь», – сказал Вадим Горбунов.

На специальную военную операцию его призвали по мобилизации в октябре 2022 года. Врач поделился, что был в замешательстве, но воспитание в семье офицеров обязывало взять себя в руки и с достоинством принять долг. Отец Вадима всю жизнь отдал служению в полиции, а старший брат – в МЧС.

«Первые дни в зоне СВО я запомнил очень хорошо. В составе медицинской роты нашего полка мы расположились вблизи передовой. Надо сказать, что рота и сегодня выполняет свои задачи на очень высоком профессиональном уровне. Через какое-то время я оказался в Медицинском отряде специального назначения. Это, по военным меркам, достаточно крупная медицинская организация, с хорошим оснащением и специалистами», – рассказал медик.

Отряд располагался на таком удалении от фронта, что артиллерия противника до них уже не доставала и можно было спокойно работать. Хотя, как отметил Вадим Горбунов, ракеты периодически прилетали.

«Человек привыкает ко всему, и это сейчас, с высоты почти трехлетнего опыта работы на СВО начинаешь относиться к боевым действиям как к рутине. Первое время таковыми они совсем не казались», – отметил хирург.

Более чем в 90% случаев военные хирурги имеют дело с осколочными ранениями – это особенность современного вооруженного конфликта Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

На свою первую операцию отправился сразу по прибытии в госпиталь, даже не успев разобрать вещи

Медик поделился, что на свою первую операцию отправился через двадцать минут после того, как прибыл на работу в госпиталь, даже не успев разобрать вещи. Особенно ему запомнились массовые поступления раненых. По его словам, это те ситуации, когда требуется максимальная мобилизация всех внутренних ресурсов врача.

«Зрелище как в фильмах: весь пол в крови, кругом стоны и крики раненых. Тут очень важно наличие опытного старшего товарища, который сможет грамотно и без паники организовать работу всего персонала. От врача требуется внутреннее самообладание – со временем оно приходит само. Я никогда не забуду слова одного военного хирурга, прошедшего несколько конфликтов. Он сказал мне: «В первую очередь обращай внимание не на тех, кто громче всех кричит от боли, а на тех бледных ребят, которые тихонько сидят в углу. У них бывают самые тяжелые ранения, и поэтому сил на крик уже нет», – вспоминает медик.

Не терять самообладания и, как говорится в тексте присяги, «стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы» Вадиму Горбунову помогает фраза «могло быть хуже». Он очень часто мысленно говорит ее себе.

«Я вспоминаю о своих коллегах-сослуживцах, которые выполняют свой долг в непосредственной близости к передовой в условиях намного хуже, чем в тех, где нахожусь я. Эти мысли придают мне силы и не дают морального права жалеть себя», – подчеркнул врач.

«Я вспоминаю о своих коллегах-сослуживцах, которые выполняют свой долг в непосредственной близости к передовой в условиях намного хуже, чем в тех, где нахожусь я» Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

«Люди вдали от взрывов и выстрелов помнят о нас»

По словам хирурга, работа врача в крупных военно-медицинских организациях мало чем отличается от работы врачей гражданских больниц скорой медицинской помощи. Только в первом случае персонал живет при госпитале.

«В этом есть определенный плюс: проснулся – и ты уже на работе. У нас есть ежедневная планерка, но жестко блюсти устав никто не требует. Наша задача – лечить, а не ходить строем, и командование это понимает», – отметил Вадим Горбунов.

Острой нехватки кадров в госпитале нет. Военным врачам помогают гражданские врачи-волонтеры, которые добровольно приезжают на СВО. По словам медика, госпиталь, в котором он работает, имеет такое оборудование и расходные материалы, которыми не могут похвастаться и некоторые крупные клиники. В этом немалый вклад гуманитарной помощи.

«Очень важно, находясь в зоне боевых действий, понимать, что люди вдали от взрывов и выстрелов помнят о нас. Я хочу выразить огромную благодарность Правительству и Минздраву Татарстана за неоценимую поддержку. Я лично знаю, какую помощь они оказывают фронту. Отдельное спасибо главному врачу МКДЦ Рустему Хайруллину и всем сотрудникам клиники, в которой даже создали специальный фонд помощи СВО», – сказал Вадим Горбунов.

Количество операций в госпитале зависит от того, на каком направлении и каком удалении от линии фронта находится медицинское учреждение Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

«То, что в силах сделать здесь и сейчас, я делаю в нашем госпитале»

Более чем в 90% случаев военные хирурги имеют дело с осколочными ранениями – это особенность современного вооруженного конфликта. Пулевые ранения встречаются крайне редко.

«Что касается моей специальности – это ранения сосудов конечностей, хотя попадаются и ранения сердца. Как правило, с такими ранениями максимально бойцов по воздуху отправляют в центральные военные госпитали страны. То, что в силах сделать здесь и сейчас, я делаю в нашем госпитале. К слову, и в помощи гражданским мы не отказываем никогда», – отметил хирург.

Количество операций в госпитале зависит от того, на каком направлении и каком удалении от линии фронта находится медицинское учреждение, – иногда оно меняет свою дислокацию. Вадим Горбунов поделился: иногда весь день может провести в операционной, а иногда у него появляется пара дней относительного затишья.

Врач рассказал о самых запомнившихся ему историях за время службы военным врачом.

«В небольшую гражданскую больницу, где стоял наш госпиталь, привезли подростка после ДТП. Паренек не справился с управлением, вылетел с дороги и напоролся на торчащий из земли металлический штырь. Грудная клетка была буквально разорвана. «Собирали» мы его около четырех часов, боролись с шоком и огромной кровопотерей», – рассказал медик.

Парня переправили в Республиканскую больницу Луганска. Каково же было удивление Вадима, когда он увидел этого юношу через полтора месяца бодро шагающим на плановый прием терапевта в поликлинику.

«Самым приятным было то, что гражданским торакальным хирургам даже не пришлось ничего «переделывать» и «доделывать» после моей операции. Значит, на что-то еще гожусь», – шутит Вадим Горбунов.

Если на операции что-то пойдет не по плану, рассчитывать можно будет только на себя Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

«Врачам не удается много времени проводить в задушевных разговорах с ранеными»

Очень хорошо запоминаются операции на открытом сердце из-за проникающих ранений. Врач отметил, что памятны они в первую очередь тем колоссальным напряжением, которое приходится испытывать.

«Таких операций в нашем госпитале сделано уже больше десятка, но каждый раз делаешь их будто впервые. В мирной жизни операцию на сердце делает большая команда обученных профессионалов со специальным оборудованием. Члены этой команды буквально понимают друг друга без слов. В условиях военно-полевого госпиталя, как бы хорошо он ни был оснащен, попросту не предусмотрены ни такая команда, ни наличие специализированного оборудования. Да, в госпиталях работают очень опытные врачи, но в подавляющем большинстве не имеющие значительного опыта в таких узких направлениях хирургии», – отметил Вадим.

Каждый раз, прокручивая в голове ход предстоящей операции, он понимает – если что-то пойдет не по плану, рассчитывать можно будет только на себя.

«Врачам не удается много времени проводить в задушевных разговорах с ранеными. Нам было бы тяжело погружаться в боль и страдания каждого, пропуская все это через себя. Однако на то, чтобы подбодрить раненого, сил и времени всегда хватит. Шутка или доброе слово в арсенале хирурга всегда найдутся. Обычно раненому после ампутаций мы стараемся объяснить: сам факт того, что он смог выбраться из этого пекла живым, уже само по себе чудо», – рассказал хирург.

Любой военный госпиталь функционирует 24/7 Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

Любой военный госпиталь функционирует 24/7, и количество работы напрямую зависит от обстановки на фронте. Вадим Горбунов рассказал, что в 2023 году «без преувеличения четыре месяца подряд сотрудники госпиталя фактически работали без сна».

«Сейчас такого уже нет. Удается выспаться и даже выкроить свободное время, например, на чтение книги или просмотр фильма. Посиделки по торжественным случаям тоже бывают – ничто человеческое военным врачам не чуждо. У нас есть традиция всем коллективом готовить пельмени или манты», – поделился хирург.

«Сколько раз благодарил себя за то, что хорошо учился в университете»

«До мобилизации я был кардиохирургом – это очень узкая специальность. О боевой сосудистой травме я имел лишь общие представления. Времени на раскачку не было. Пришлось резко расширять область своих профессиональных компетенций. Пригодились университетские знания по травматологии, по общей хирургии. Интересная штука – человеческий мозг. Я много раз ловил себя на мысли, что в критических ситуациях он начинает вспоминать, казалось, давно уже забытые за ненадобностью знания. Сколько раз тогда я благодарил себя за то, что хорошо учился в университете», – поделился Вадим Горбунов.

Пригодились врачу и его научные разработки. В свое время, работая над диссертацией, он существенно модернизировал один из способов лечения ран. Здесь, на СВО, метод прекрасно себя зарекомендовал и полностью оправдал. Также стал полезен разработанный и запатентованный в МКДЦ метод дренирования перикарда – наружной оболочки сердца. И он спас не одну жизнь при ранениях сердца.

«Хотелось бы в мирной жизни не потерять себя и остаться таким же полезным, как и в военное время» Фото: © из личного архива Вадима Горбунова

«Специальная военная операция – это настоящая школа жизни и проверка себя на прочность. Я научился очень важным вещам. В первую очередь это ответственность и терпение. Ты знаешь, что никто за тебя твою работу не сделает и делать ее придется до конца. Появилась уверенность в себе и своих силах, в работе хирурга это очень важный аспект. Еще я научился ценить здоровые человеческие отношения и очень простые вещи, на которые в мирной жизни обычно не обращаешь внимания. Я увидел, как в трудных ситуациях люди с высокими званиями не кичатся своим статусом, а просто работают наравне со всеми. Все стараются помочь друг другу и быть максимально полезными. Они понимают: если сегодня ты не помог своему товарищу, то завтра он может не помочь тебе. В этом плане на войне все просто и понятно», – рассказал Вадим Горбунов.

В отпуске, как и все мобилизованные, Вадим бывает два раза в год. Он называет себя реалистом и отмечает, что не любит погружаться в мечты и фантазии.

«Хотелось бы в мирной жизни не потерять себя и остаться таким же полезным, как и в военное время. Главное – вернуться, а там время покажет», – подытожил Вадим Горбунов.