Сушинский считает, что Ротенберг усилит академию «Динамо», так как занимался этим в СКА

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о назначении Романа Ротенбергом в совет директоров московского «Динамо».

«А почему эта должность не подходит Ротенбергу? В Санкт-Петербурге он много внимания уделял академии, которой управлял Алексей Попов. Видимо, в «Динамо» хотят сделать что-то подобное. Вернется ли Ротенберг к тренерской работе? Это лучше у него спрашивать. А говорить, чего бы хотелось мне, не вижу смысла. Каждый о чем-то мечтает, но не всегда это осуществляется», – передает слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды дошли до финала конференций, где во всех случаях уступили ЦСКА. В минувшем сезоне петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо» (2-4).