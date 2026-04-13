Сушинский о «Салавате»: «С таким грандом, как «Локомотив», им не хватает мастерства»

Фото: hcsalavat.ru

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский высказался о серии плей-офф «Салавата Юлаева» с «Локомотивом» и заявил, что уфимцам не хватит мастерства, чтобы пройти в третий раунд.

– В составе «Салавата Юлаева» много молодых ребят, Уфа очень интересно играет. Конечно, с таким грандом, как «Локомотив», им не хватает мастерства. А так очень задорно, качественно и на хорошем уровне играют.

– Выход во второй раунд для «Салавата» с учетом всех проблем, которые были в клубе, стоит считать хорошим результатом?

– Для нашего хоккея, конечно, хотелось бы, чтобы серии продолжались подольше. Поэтому будем желать, чтобы зацепились, – приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

В минувшие выходные «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» (2:3) в Уфе в третьем подряд матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. На данный момент счет в серии 3-0 в пользу ярославской команды.

Следующий матч между соперниками пройдет завтра, 14 апреля в Уфе. Начало матча – в 17:00 мск.