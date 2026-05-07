Сушинский о Кузнецове: «Если будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ»

Экс-форвард сборной России по хоккею Максим Сушинский считает, что 33-летний нападающий Евгений Кузнецов способен усилить любой клуб КХЛ, в случае если тот наберет оптимальную физическую форму.

«Если Кузнецов будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ. Главное, пересмотреть своё отношение к хоккею. Если это случится, Евгений сразу будет лучшим. Мы знаем, что он умеет. От этого и надо отталкиваться, а не от того, что было последние пару лет. Думаю, что его проблема в подготовке и физической форме», – цитирует Сушинского Metaraitings.

Ранее агент Евгения Кузнецова – Шуми Бабаев заявлял «Спорт-экспрессу», что его клиент покинет «Салават Юлаев» в ближайшее межсезонье.

Сезон-2025/26 Евгений Кузнецов начал в «Металлурге», а затем перешел в «Салават Юлаев». За это время он провел 15 матчей за «Магнитку» и заработал 9 (1+8) очков. В уфимском клубе форвард за 19 игр набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф КХЛ на его счету одна забитая шайба и одна результативная передача в семи встречах.