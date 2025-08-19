news_header_top
Сушинский: «Ливо - не усиление для «Трактора». Я бы его даже подписывать не стал»

Фото: hcsalavat.ru

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал переход экс-форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в «Трактор».

«С учетом его игры в плей-офф прошлого сезона это точно не потеря для «Салавата Юлаева» и точно не усиление для «Трактора». Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал», – передает слова Сушинского «Советский Спорт».

Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.

В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

