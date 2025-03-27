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Происшествия 27 марта 2025 09:31

Суши-бар «Yokoso» в Казани закрыли за кишечную палочку и стафилококк в продуктах

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Суши-бар «Yokoso» в Казани закрыли за кишечную палочку и стафилококк в продуктах
Управление Роспотребнадзора по РТ

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело проверку в казанском суши-баре «Yokoso» на Даурской после жалоб двух посетителей, обратившихся за медицинской помощью.

Выяснилось, что ООО «Вкусная компания», которое управляет заведением, допустило ряд нарушений санитарных норм: грязные помещения, отсутствие защиты от грызунов, неправильное хранение продуктов и другие нарушения.

Три партии пищевых продуктов общим весом 3,6 кг были изъяты из оборота. В пробах готовых роллов с креветками и курицей обнаружили бактерии группы кишечной палочки и золотистого стафилококка.

В ведомстве указали, что пострадавшим посетителям суши-бара поставили диагноз — дискинезия желчевыводящих путей.

В итоге суд приостановил работу заведения на 25 дней.

#Роспотребнадзор
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