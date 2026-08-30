«Существенная потеря»: Миллер пропустит старт, Билялов — травма, Галимов забил

Первая победа после трех поражений в предсезонке — 2:1 над «Спартаком» в Кубке мэра Москвы. Галимов забил четвертую шайбу в летних матчах, Билялов доиграл с травмой руки, Гатиятулин назвал потерю Миллера на старте сезона «существенной». Подробности — в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проснулся: как казанцы превзошли «Спартак» в Кубке мэра Москвы

На матче Кубка мэра Москвы между «Ак Барсом» и «Спартаком» зрителей оказалось чуть больше, чем на первой игре в этом турнире с минским «Динамо», которую казанцы проиграли 1:2. Эта встреча выглядела заметно ярче и быстрее: казанцы действовали агрессивнее в зоне атаки, чаще бросали по воротам и реже теряли шайбу в средней зоне.

Команда Анвара Гатиятулина чаще шла в стыки, не давала «Спартаку» выкатываться из зоны и нанесла больше бросков (64 против 53).

Первый отрезок выдался нервным. Обе команды получили возможность поиграть в большинстве, но обошлось без заброшенных шайб. Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский увидел, как на его партнера Никиту Дыняка накинулись сразу два игрока «Спартака», и вмешался в стычку. За эту «варку» он получил две минуты штрафа.

Кателевский позже объяснил: «Я видел, что на него двое накинулись, и зашел в эту варку. На вопрос о том, насколько уместны такие стычки на предсезонных турнирах, форвард ответил жестко: «В жизни друзья – на льду враги, идет игра и эмоции зашкаливают».

На 33-й минуте Кирилл Семенов и Никита Евсеев разогнали атаку по левому флангу и вывели на бросок Артема Галимова. Нападающий реализовал момент — 1:0. Это четвертая шайба Галимова за предсезонку. До этого он оформил дубль с московским «Динамо» и забивал минчанам.

Через четыре минуты Кателевский удвоил преимущество. Алексей Пустозеров отдал передачу в центр, Кателевский кистевым броском отправил шайбу в угол — 2:0. Пустозеров после игры отметил: «Дима хорошо открылся и бросил, хорошо, что попал со своей лопатки».

«Спартак» ответил на 49-й минуте — Максим Комтуа сократил разрыв до 2:1. Но казанцы удержали победу, заблокировав 16 бросков соперника.

«Морозили руку»: Билялов доиграл с травмой, но вопросов к вратарю нет

Середина третьего периода омрачилось тревожным эпизодом. Игрок «Спартака» Александр Беляев задел Тимура Билялова в борьбе у ворот, после чего вратарь, пытаясь поймать шайбу, неудачно упал на левую руку. Ему сразу потребовалась помощь врача – распылил спрей-заморозку под ловушку, проверили подвижность. Билялов остался в воротах, но было видно, что он играет через боль, стараясь не делать резких движений.

Главный тренер Анвар Гатиятулин после матча подтвердил: «Есть повреждение. Сейчас врачи смотрят. Если потребуется, поедем делать дополнительное обследование».

Тем не менее, Билялов дотерпел до финального свистка и сделал 27 сэйвов. Он выручал в опасные моменты, не давал спартаковцам сравнять счет и в итоге довел матч до победы. Но если повреждение окажется серьезным, это станет большой потерей для «Ак Барса» перед стартом чемпионата — вратарская линия в таких случаях прощает ошибок меньше всего.

Об игре в целом Гатиятулин высказался сдержанно, но по тону было понятно — доволен: «Сегодня было больше остроты с нашей стороны. Правильно взаимодействовали — это нас порадовало. Для молодых ребят было важно почувствовать сегодня накал борьбы».

Тимур Билялов получил повреждение левой руки Фото: скриншот трансляции

И это ключевая фраза. «Ак Барс» не просто выиграл — он начал чувствовать себя командой. Звенья стали заигрывать, передачи пошли в касание, а не в силовое противостояние. Цифры это подтверждают: казанцы выиграли почти вдвое больше вбрасываний, чаще шли в силовую борьбу.

«Существенная потеря» и эмоции победы: Миллер не поможет на старте, но характер вернулся

Помимо травмы Билялова, Гатиятулин сообщил еще одну неприятную новость, которая может повлиять на старт сезона. Защитник Митчелл Миллер пропустит два стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ из-за дисквалификации. Причина — он не явился на официальную церемонию закрытия прошлого сезона, на которой был включён в символическую сборную лиги.

Наставник казанцев прокомментировал ситуацию прямо: «Миллер — наш лидер по игре. Он сделал шаг вперед по игре в обороне, задействуем его в меньшинстве. Это существенная потеря, но мы работаем в этих реалиях».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября, и в первых двух играх «Ак Барс» встретится с «Сибирью» и «Адмиралом». Оборона без Миллера — серьезный вызов для команды. И если проблемы с Биляловым могут решиться в ближайшие дни, то отсутствие ведущего защитника в стартовых матчах — это уже реальность, с которой придется жить.

Когда финальная сирена прозвучала, игроки «Ак Барса» не скрывали эмоций радости. До этого «Ак Барс» проиграл три матча подряд. Эмоциональная разрядка была видна невооруженным глазом.