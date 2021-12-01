Суровые реалии взрослой жизни, или что ждет героев ситкома на ТНТ после «Универа»

6 декабря на телеканале ТНТ стартует новый сериал с известными всей стране студентами «Универ. 10 лет спустя». Но вот только главное герои уже давно не студенты, а взрослые люди со своими проблемами, известными, пожалуй, каждому из нас.

Если Вы считаете, что после универа начинается скучная взрослая жизнь, то это не так! Жизнь лишь начинает играть новыми красками, при этом порой намного ярче и интереснее, чем в студенческие годы. Герои известного ситкома «Универ» прямое тому подтверждение. Правда, они уже давно не студенты, ведь с момента их выпуска прошло целых 10 лет. С того дня в их жизни многое изменилось, и именно об этих изменениях мы узнаем из первой серии.

Майкл женат на Варе, они счастливы и воспитывают двух дочек. Пусть и в семейной жизни у Майкла всё хорошо, но есть одно «но» — он потерял работу и вынужден скрывать это от Вари, работая таксистом. Однако, чуткая натура жены-психолога чувствует что-то неладное и всячески пытается узнать правду.

В жизни Антона тоже всё стабильно: он снова лишился Кристины, живёт со своей новой женой Агатой в особняке, прокручивая сутки напролёт миллионное состояние отца. В один прекрасный день к нему приходит инспектор из налоговой службы и говорит об имеющемся долге в несколько миллионов рублей. Именно из-за этой ситуации Мартынов и узнаёт о том, что на его счету совершенно пусто, а корпорация отца отошла в руки другого человека. Теперь у Антона нет ни жены, ни особняка, ни любимого Bentley. Как и в старые добрые времена, в самые тяжёлые дни своей жизни, Антон отправляется к Кристине, но вот только она его совсем не ждёт, ведь у неё новый влиятельный поклонник.

Маша и Валя также до сих пор вместе и счастливо живут в собственной квартире, имея всё для комфортной жизни. Однако, жизнь подбрасывает им неожиданный сюрприз — Маша беременна! Однако если Маша готова стать примерной матерью, то Валя точно не готов променять научную деятельность на подгузники и крики. Пока Валя пытается свыкнуться с предстоящей новой ролью, Маша действует быстро и решительно — находит поликлинику для ведения беременности, подыскивает коляску и радуется набранным 300 граммам.

У Яны тоже всё хорошо — она развелась, посвятив всю себя работе и сыну Никитке от первого брака. Яна считает, что всё у неё в жизни и так прекрасно, но сыну нужен настоящий отец и мужчина рядом. Выводы были сделаны, когда на школьном спектакле Яна увидела на сцене не сына, а новоиспеченную дочь в платье и на каблуках. Тогда девушка начинает задумываться о поиске кандидата на пост мужа среди своих коллег в автосалоне. И вроде бы кандидат найден, и вроде бы симпатия у них взаимная, но всё снова идёт не по плану, когда в один из вечеров Яна приглашает мужчину к себе домой на романтический вечер.

Пусть судьбы героев сложились по-разному, но они до сих пор находятся в тёплых дружеских взаимоотношениях. А как сложится жизнь каждого героя и семейной пары в целом — смотрите 6 декабря в 20:00 на ТНТ!