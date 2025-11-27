Сурин о совместной игре с Радуловым: Это судьбоносный момент в моей карьере

Фото: hclokomotiv.ru

19-летний нападающий и воспитанник ярославского «Локомотива» Егор Сурин считает, что его партнер по команде Александр Радулов очень многому его учит, и назвал этот опыт судьбоносным. Оба игрока выступают во втором звене за железнодорожников.

– Обсуждали этот момент и с Бобом Хартли, вы допускаете в том числе и негативное влияние Александра Радулова на вас? Он не всегда контролирует свои эмоции.

– Погодите, он никак не влияет на меня плохо. Наоборот, это хорошо. Все отлично. Наоборот, он очень многому меня учит, я сто раз уже об этом говорил. В каком-то смысле это судьбоносный момент в моей карьере, что в ней попался такой игрок, который уже все прошел в этом виде спорта, – сказал Сурин «Чемпионату».

В нынешнем сезоне на счету Егора Сурина 32 матча в КХЛ и за ярославцев и 24 набранных (13+11) очка.