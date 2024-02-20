Сурикова наградила детей из Казани за победу в одном Всероссийском конкурсе

Режиссер Алла Сурикова и фотограф Екатерина Рождественская вручили награды детям из Казани Тимофею Тимонину и Диане Гиззятовой за победу на III Всероссийском многожанровый конкурсе «Лето.Лагерь.Like».

Казанцы отличились сразу в двух номинациях: «Видеоролики» и «Фотография». В первой номинации специальный приз получил Тимонин за фильм «Чище душой», а именно приглашение в утреннее шоу «Чай» в эфире радио NewPride.FM.

Гиззятова заняла второе место в номинации «Фото». Ее работу оценила, а затем и приз вручила фотограф Рождественская.

Напомним, церемония награждения состоялась 17 февраля 2024 года в Москве. Сам же конкурс проводит тульский лагерь «Детская Республика «Поленово». Периодичность конкурса – каждый год.

фото: пресс-служба конкурса «Лето.Лагерь.Like»