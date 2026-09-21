Сургут показал рекордную явку на выборах в Госдуму

Сургут показал рекордную явку на прошедших 18–20 сентября парламентских выборах по сравнению с предыдущими выборами в представительные органы власти. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

По данным на 19:30 20 сентября, на избирательные участки пришли 164 849 человек – 56,69% избирателей. Участки завершили работу в 20:00, сообщила пресс-служба администрации города на своей странице в соцсетях.

Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина отметила, что почти 165 тысяч жителей города приняли участие в голосовании сразу на четырех уровнях. По ее словам, такая явка показывает, что сургутяне понимают, насколько важен их выбор.

В течение трех дней, 18, 19 и 20 сентября, жители Сургута выбирали депутатов Государственной Думы РФ, Думы Югры, Тюменской областной думы, а также дум муниципальных образований.

В администрации города также отметили, что выборы объединили представителей разных поколений: многие жители приходили на участки вместе с семьями. В сообщении выразили благодарность всем сургутянам, которые приняли участие в голосовании.