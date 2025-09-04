Сурдопереводчики «Службы-112» в РТ начали принимать видеовызовы в мессенджере МАХ

В Татарстане сурдопереводчики «Службы-112» начали принимать обращения от абонентов с нарушением слуха и речи посредством видеовызовов в мессенджере МАХ. Об этом сообщили на собрании Татарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», в котором принял участие заместитель директора ГБУ «Служба-112» Андрей Козлов.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Отмечается, что ранее специалисты «Службы-112» со знанием русского жестового языка обеспечивали прием и обработку вызовов посредством видеовызовов через Telegram и WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Однако в связи с введенными ограничениями видеосвязь в данных мессенджерах работает нестабильно. Участникам собрания с помощью переводчика-дактилолога разъяснили порядок установки на смартфоны и регистрации в новом приложении.

Кроме того было отмечено, что в единый день голосования, который состоится 14 сентября, специалисты по приему и обработке экстренных вызовов со знанием русского жестового языка при необходимости будут выполнять функции переводчика между слабослышащими гражданами и членами избирательной комиссии, диспетчерами экстренных служб, сотрудниками МФЦ и различных ведомств.