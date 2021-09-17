Сурчилов: Система видеонаблюдения позволит избежать всевозможных вбросов и провокаций

Система видеонаблюдения позволит избежать вбросов, провокаций и других махинаций в процессе избирательной кампании, считает координатор регионального отделения политической партии «ЛДПР» Владимир Сурчилов.

Напомним, в казанском ИТ-парке в первый день выборов заработал Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ. Здесь избиратели, представители политических партий и приглашенные блогеры наблюдают за тем, как проходят выборы в Госдуму РФ.

«Каждый человек может прийти сюда и следить за ходом выборов, и это замечательно», — подчеркнул представитель ЛДПР во время посещения центра.

По его словам, важно присутствие в Центре общественного наблюдения представителей политических партий.

«Любым делом должны заниматься профессионально. Следить за ходом голосования должны политические партии, их представители, наблюдатели», — считает он.

Как отметили в Общественной палате РТ, 2 764 избирательных участка в Республике Татарстан оснащены приборами видеонаблюдения. Всего в регионе установлено 1 145 камер и 1 619 видеорегистраторов.