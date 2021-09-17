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Ру Тат
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17 сентября 2021  16:55
Дарья Сайфиева

Сурчилов: Система видеонаблюдения позволит избежать всевозможных вбросов и провокаций

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Система видеонаблюдения позволит избежать вбросов, провокаций и других махинаций в процессе избирательной кампании, считает координатор регионального отделения политической партии «ЛДПР» Владимир Сурчилов. 

Напомним, в казанском ИТ-парке в первый день выборов заработал Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ. Здесь избиратели, представители политических партий и приглашенные блогеры наблюдают за тем, как проходят выборы в Госдуму РФ. 

«Каждый человек может прийти сюда и следить за ходом выборов, и это замечательно», — подчеркнул представитель ЛДПР во время посещения центра. 

По его словам, важно присутствие в Центре общественного наблюдения представителей политических партий. 

«Любым делом должны заниматься профессионально. Следить за ходом голосования должны политические партии, их представители, наблюдатели», — считает он. 

Как отметили в Общественной палате РТ, 2 764 избирательных участка в Республике Татарстан оснащены приборами видеонаблюдения. Всего в регионе установлено 1 145 камер и 1 619 видеорегистраторов.

#Выборы 2021
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