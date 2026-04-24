«Шурале»: в Татарстане представят современное переосмысление истории о лесном духе

Фото: пресс-служба фильма «Шурале»

В рамках акции «Дни национального кино» в Татарстане покажут мистический триллер «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым в главных ролях.

Сюжет фильма связан с татарской мифологией. В его основе – истории о лесном духе Шурале, с которым сталкивается главная героиня Айша, вернувшись в родные места после известия о пропаже брата. При этом картина не является ни сказкой, ни прямой экранизацией классического эпоса. Это современное жанровое переосмысление, в котором до финала сохраняется интрига – кем на самом деле является Шурале и существует ли он.

Показы пройдут сразу в нескольких городах республики: 23 апреля – в Елабуге в кинотеатре «Иллюзион», 24 апреля – в Альметьевске на площадке общественного центра «Алмет», 25 апреля – в Набережных Челнах в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова.

На показах в Альметьевске и Набережных Челнах лично будет присутствовать режиссер, соавтор сценария и исполнительница главной роли Алина Насибуллина.

Продюсер фильма Иван Яковенко рассказал, что идея проекта возникла после успеха картины «Бери да помни», также снятой в Татарстане. По его словам, команда вдохновилась образом Шурале, а Насибуллина предложила собственную концепцию после знакомства с поэмой Габдуллы Тукая.

Он отметил, что этот культурный образ помог ей сформировать оригинальную историю. Совместно с продюсерским центром прокатной компании «Вольга» создатели решили снять первый жанровый проект студии «Bosfor» – триллер с элементами мистики.

Яковенко добавил, что для команды важно представить фильм на фестивалях, в том числе на Московском международном кинофестивале, однако не менее значимой остается реакция широкой аудитории. Он уточнил, что зрители смогут увидеть картину в прокате уже с 7 мая.

Алина Насибуллина отметила, что образ Шурале стал для нее точкой соединения личных миров. По ее словам, идея возникла спонтанно и постепенно сложилась в цельную историю. Она описала Шурале как защитника леса и подчеркнула, что образ появился после знакомства с книгой о мифологии казанских татар.

Режиссер добавила, что сама является казанской татаркой, выросшей в Сибири, где лесные пожары – частое явление. По ее мнению, кино позволяет зафиксировать нечто близкое к чуду, а работа над фильмом стала попыткой осмыслить наблюдения за людьми и создать собственный миф.

Насибуллина подчеркнула, что в образе Шурале сочетаются природная глубина, связь с родными местами и тайна, а сама история стала для нее способом поговорить о доме, а не новым пересказом фольклора.

Максим Матвеев, исполнивший одну из ролей, отметил, что его впечатлил взгляд Насибуллиной на мир и ее способ существования в кадре. Он охарактеризовал ее подход как искренний и наполненный смыслом, лишенный стереотипов.

Актер признался, что долго принимал решение об участии в проекте, но в итоге согласился благодаря настойчивости режиссера. По его словам, в фильм она вложила личный опыт и детские впечатления, что делает картину особенно притягательной.

Фильм уже был представлен на 48-м Московском международном кинофестивале, где участвовал в конкурсе «Русские премьеры». В широкий прокат «Шурале» выйдет 7 мая.

