В Челнах суд постановил принудительно госпитализировать супружескую пару – мужчина и женщина страдают открытой формой туберкулеза. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

В надзорном ведомстве отмечают, что парочка долго уклонялась от прохождения терапии. На приглашения медицинских работников о необходимости возобновить лечение супруги не реагировали. Таким образом, они создавали угрозу жизни и здоровью окружающих.

«В отношении обоих супругов принято решение о принудительной госпитализации для прохождения обязательного курса лечения в условиях медицинского стационара», – говорится в сообщении.