Супружеские пары со стажем более 50 лет поощряют в Татарстане

На федеральном уровне единой программы выплат к юбилеям свадеб не существует, однако во многих регионах России – например, в Татарстане – действуют собственные меры поддержки супружеских пар, отметивших 50 и более лет совместной жизни. Об этом сообщил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Его слова приводит «RT».

Он отметил, что в 2025 году подобные инициативы реализуются в ряде субъектов страны, среди которых не только Москва и Санкт-Петербург с областями, но и Вологодская область, Татарстан, Удмуртия, Пензенская и Самарская области, Архангельская и Свердловская области, а также города Белгород, Мурманск и Калуга.

Выплаты предусмотрены и для жителей отдаленных территорий – Приморского и Хабаровского краев, включая Комсомольск-на-Амуре, и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации Иванова, в Москве супруги, отметившие 50-летие брака, могут рассчитывать на выплату почти 28 тыс. рублей, а при 70-летнем юбилее сумма увеличивается до 41,9 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге поддержка еще более весомая – 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни и 70 тыс. рублей за 70 лет.

Депутат подчеркнул, что такие меры являются не только финансовой помощью, но и выражением уважения к людям, сохранившим семью на протяжении десятилетий.

Размер и условия выплат зависят от региона. Так, в Свердловской области супругам со стажем более 50 лет и хотя бы одним ребенком предоставляют единовременное пособие в размере 5,2 тыс. рублей и памятный знак «Совет да любовь». В Челябинской области учрежден знак «Семейное счастье» и установлены выплаты: 50 тыс. рублей за 50 лет брака, 100 тыс. – за 60 лет и 150 тыс. рублей – за 70 лет совместной жизни.