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Ру Тат
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Происшествия
12 июня 2022  07:55

Супружеская пара попала в аварию ранним утром на трассе в Татарстане, жена погибла

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Около четырех часов утра на трассе М7 неподалеку от села Савино в Верхнеуслонском районе Татарстана легковушка влетела в фуру с номерами Московской области. Об аварии «Татар-информу» сообщили очевидцы.

 

Фото: Очевидцы

Легковой автомобиль залетел под фуру пассажирской стороной. В авто ехала семейная пара, женщина от тяжелых травм скончалась на месте аварии. На вид ей около 60-ти лет. Ее супруг получил небольшие травмы, от предложения медиков поехать в больницу, отказался. 

 

Фото: Очевидцы

 

 

#ДТП с погибшим
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