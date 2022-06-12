Супружеская пара попала в аварию ранним утром на трассе в Татарстане, жена погибла

Около четырех часов утра на трассе М7 неподалеку от села Савино в Верхнеуслонском районе Татарстана легковушка влетела в фуру с номерами Московской области. Об аварии «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

Легковой автомобиль залетел под фуру пассажирской стороной. В авто ехала семейная пара, женщина от тяжелых травм скончалась на месте аварии. На вид ей около 60-ти лет. Ее супруг получил небольшие травмы, от предложения медиков поехать в больницу, отказался.