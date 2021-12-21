Супружеская пара из РТ отдала мошенникам все сбережения, которые откладывала на похороны

Вечером 20 декабря на домашний телефон пожилой супружеской пары позвонила неизвестная, которая представилась их внучкой и сообщила, что ей срочно нужны деньги. Она рассказала, что якобы попала в аварию и на нее хотят завести уголовное дело.

После этого лже-сотрудник полиции по телефону сообщил, что необходимо 800 тысяч рублей, чтобы девушку не привлекли к ответственности. После продолжительного разговора пенсионеры поверили мошенникам и передали все имеющиеся у них сбережения молодому человеку, который ждал на улице.

Когда они поняли, что их обманули, пожилые люди обратились в полицию. Ущерб они оценили в 270 тысяч рублей, добавив, что деньги они откладывали на похороны. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который приехал за деньгами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.