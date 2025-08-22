Супруги участников СВО посетили концерт «Новой волны» в Казани

Супруги участников СВО посетили церемонию открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025».

«Здесь присутствуют жены военнослужащих, мобилизованных, контрактников от Татарстана. Для нас это очень торжественно. На «Новой волне» выступают артисты, которых мы слушаем с детства. На концерты некоторых из них мы мечтали попасть», – рассказала основатель и руководитель волонтерского движения женщин СВО «Никто кроме нас» в РТ Лилия Култышева.

Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

Она отметила, что смогла присутствовать на таком масштабном мероприятии благодаря Правительству Татарстана, в частности, вице-премьеру республики Лейле Фазлеевой.

«Новая волна» – это история. Впервые в нашем городе проводится такое мероприятие. А для нас это, в первую очередь, – психологическая разгрузка», – подчеркнула Култышева.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.