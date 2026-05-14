Супруги Псурцевы из Лениногорска нарекли десятого ребенка Сергеем

В преддверии Международного дня семьи во Дворце бракосочетаний Лениногорска прошла церемония наречения новорожденного. Супруги Николай и Мария Псурцевы назвали своего десятого ребенка Сергеем, сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Древнеримское имя Сергей означает "Высокий", "Знатный", "Ясный". Псурцевы – православная семья, у них растут трудолюбивые и талантливые дети. Старший танцует в образцовом ансамбле "Астра", еще два сына учатся в музыкальной школе по классу аккордеона и фортепиано, четвертый сын играет на гитаре, а дочка ходит в художественную школу. Все дети посещают воскресную школу и увлекаются спортом», – рассказали в пресс-службе.

Сами супруги активно участвуют в различных культурных мероприятиях. В 2017-2025 годах Николай Васильевич и Мария Ивановна были одними из главных организаторов проведения Сретенских балов православной молодежи. В 2024 году они были приглашены на ежегодный прием, который проводят Раис РТ Рустам Минниханов и его супруга. Мария Ивановна была награждена медалью «Ана Даны – Материнская Слава».

Сотрудники отдела ЗАГС вручили родителям первый документ Сергея – свидетельство о рождении, благодарственное письмо и подарок.

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова отметила, что Псурцевы – пример дружной семьи, достойно воспитывающей своих детей.

Подготовку молодого поколения к созданию крепкой семьи и рождению детей ЗАГСЫ проводят еще со школьной и студенческой скамьи. В республике реализуются проекты «Уроки семьеведения» и «Школа молодой семьи», направленные на формирование системы традиционных семейных ценностей. За год ЗАГСы провели более 440 таких уроков, охватив 8 500 участников.

Кроме того, в ЗАГСах с начала года проведено 65 встреч с будущими матерями и отцами с участием психологов, педиатров и других медицинских специалистов. Встречи посетили около 700 беременных женщин.