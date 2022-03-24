Супруги пострадали, вылетев на авто в кювет в Кукморском районе РТ

Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера не доезжая до населенного пункта Иске-Юрт.

Фото: © очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, девушка за рулем «Лады» не справилась с управлением, машину занесло и она вылетела в кювет, где перевернулась.

Фото: © очевидцы

«С места аварии в больницу с травмами увезли девушку-водителя и мужчину, который был на пассажирском сиденье», - уточнили свидетели ДТП.

По данным источника агентства, пострадавшие – супруги.