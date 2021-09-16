Супруги пострадали, спасаясь из пожара в частном доме в Татарстане

Сообщение о пожаре в селе Елантово Нижнекамского района поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 13.55. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщалось, что на улице Пролетарская горят частный дом и сарай.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Уже в 14.01 у дома были первые пожарные расчеты.

К этому моменту дом был полностью охвачен огнем, пылали соседние постройки. Была угроза перекидывания пожара на соседние дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 14. 39 возгорание было ликвидировано. Соседние дома удалось спасти из огня.

Еще до приезда пожарных из дома вышли супруги. Известно, что хозяева злоупотребляли спиртным. Через пару часов мужчина обратился в больницу. Его с ожогами спины госпитализировали. Его супруга приехала в больницу ближе к семи вечера. Ее также с ожогами госпитализировали.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудованиями