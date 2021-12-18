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Ру Тат
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Происшествия
18 декабря 2021  16:32
Полина Шевчук

Мужчина и женщина попали с отравлением угарным газом в больницу Казани

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На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме №33 по улице Дементьева в Казани угарным газом отравились люди. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте медики скорой осмотрели четверых человек, в том числе трёхлетнего и двухлетнего детей. Малышам госпитализация не понадобилась, а вот 26-летнего мужчину и 25-летнюю женщину с отравлением средней степени тяжести доставили в больницу.

Причина происшествия устанавливается.

#отравления #угарный газ #МЧС РТ
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