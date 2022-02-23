Супруги получили травмы в лобовом ДТП в Мензелинском районе Татарстана
Лобовое столкновении двух легковых автомобилей «Лада» произошло сегодня около половины третьего дня в Мензелинском районе республики.
От мощного удара «четырнадцатую» выбросило с дороги на обочину, а «Ладу Приору» развернуло поперек проезжей части.
Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали мужчина и женщина из «Лады» 14-й модели. На вид им около 50-55 лет.
«У женщины рваные раны лица. У мужчины – переломы. Их забирали в больницу», - уточнили свидетели аварии.