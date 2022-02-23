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Происшествия
23 февраля 2022  22:08
Полина Шевчук

Супруги получили травмы в лобовом ДТП в Мензелинском районе Татарстана

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Супруги получили травмы в лобовом ДТП в Мензелинском районе Татарстана

Лобовое столкновении двух легковых автомобилей «Лада» произошло сегодня около половины третьего дня в Мензелинском районе республики.

От мощного удара «четырнадцатую» выбросило с дороги на обочину, а «Ладу Приору» развернуло поперек проезжей части.

 

Фото: © очевидцы 

Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали мужчина и женщина из «Лады» 14-й модели. На вид им около 50-55 лет.

 

Фото: © очевидцы 

«У женщины рваные раны лица. У мужчины – переломы. Их забирали в больницу», - уточнили свидетели аварии.

 

Фото: © очевидцы 

 

#столкнулись лоб в лоб #пострадали #ДТП с пострадавшими
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