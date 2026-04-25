news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 25 апреля 2026 14:09

Супруги погибших участников СВО теперь могут поступить в вузы бесплатно

Читайте нас в
Телеграм

Супруги погибших участников СВО теперь могут поступать в институты и колледжи бесплатно. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, поступить в вузы и колледжи на бюджет могут жены и мужья погибших военнослужащих, добровольцев и сотрудников других ведомств, погибших в боях или от увечий при исполнении служебных обязанностей. Поступить в учебные заведения могут и супруги участников СВО, скончавшихся от болезни, полученной из-за участия в боевых действиях.

Нововведение распространяется только на супругов погибших бойцов, не вступивших в новый брак.

#герои СВО #помощь участникам СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

24 апреля 2026
«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

24 апреля 2026
Новости партнеров