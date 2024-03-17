Супруги из Заинского района несколько десятков лет вместе ходят на выборы

Жители села Светлое Озеро Заинского района Сергей и Надежда Пудовы уже несколько десятилетий ходят на выборы только вместе. Также на участок сегодня с ними пришла их дочь Мария, сообщает «Заинск-информ».

«Выборы являются важным событием для нашей семьи, ведь мы голосуем за будущее страны», — объяснили свою активность супруги.

Кроме того, на избирательном участке сегодня утром встретили впервые голосующих избирателей. Андрею Дееву и Елизавете Фокиной вручили памятные подарки.

Напомним, что сегодня в Татарстане идет заключительный, третий день голосования на президентских выборах. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).