Супруги из Татарстана расписались в Почетной книге юбиляров Лениногорского района

Владимир и Фания Золотухины из Лениногорска торжественно расписались в Почетной книге юбиляров Лениногорского района. Напомним, что 16 августа в местном Дворце бракосочетания чествовали «золотых» юбиляров супружеской жизни. Наши же герои в этом году отметили 50 лет брака.

Как сообщает управление ЗАГС, 50-летие брака - одно из самых значительных событий в жизни семьи Золотухиных. Они поженились в родном Лениногорске в 1974-м. И в свой «золотой» юбилей снова пришли в ЗАГС вместе со своими родными и близкими. В этот праздник муж и жена вспомнили и снова испытали те самые волнующие трепетные чувства.

Супруги вошли в зал под звуки свадебного «Марша Мендельсона» и оставили свои подписи в той самой Почетной книге. Все присутствующие поздравили юбиляров теплыми словами, а сотрудники отдела ЗАГС вручили семье Золотухиных юбилейное свидетельство о заключении брака, пожелав им также здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Фото: управление ЗАГС